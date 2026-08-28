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Cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Osasuna: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Atletico Madrid menghadapi Osasuna di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Atletico Madrid akan menghadapi Osasuna pada Rabu, 16 September 2026 di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Secara historis, Atlético Madrid memiliki keunggulan besar dalam pertemuan ini, setelah memenangi 20 duel head-to-head sebelumnya melawan Osasuna. Pertemuan terakhir mereka pada Mei 2026 berakhir dengan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah oleh Atlético Madrid di Stadion El Sadar.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Osasuna, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Atletico Madrid vs Osasuna?

Atletico Madrid vs Osasuna berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dengan detail waktu kick-off resmi tercantum di atas.

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LaLiga - Pekan 6
Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid vs Osasuna?

Anda dapat membeli tiket pertandingan LaLiga Atlético Madrid vs Osasuna di Riyadh Air Metropolitano melalui beberapa opsi:

  • Situs resmi klub: Opsi utama dan paling aman adalah situs resmi Atlético Madrid. Tiket umumnya mulai dijual untuk non-anggota setelah jendela rilis prioritas bagi anggota socio.
  • Marketplace sekunder & agregator: Platform seperti StubHub mengumpulkan tiket penjualan kembali dari para penjual.
  • Agen perjalanan resmi: Perusahaan seperti P1 Travel menawarkan paket tiket hari pertandingan dan hospitalitas resmi.
  • Loket stadion: Pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan, tiket yang tersisa dapat dibeli langsung di loket yang berada di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid vs Osasuna?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Atlético Madrid vs Osasuna di Riyadh Air Metropolitano bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

  • Kursi level masuk / tribun atas: Tiket standar masuk umum mulai dari sekitar €30 hingga €45.
  • Kelas menengah / sudut & belakang gawang: Kursi kategori rata-rata biasanya berharga antara €50 dan €85.
  • Kursi premium & tribun utama: Kursi sisi panjang bawah dan lokasi dengan pandangan premium berkisar dari €90 hingga €160+.
  • Paket VIP & hospitalitas: Akses hospitalitas resmi pada hari pertandingan umumnya dimulai dari sekitar €220+ per tiket.

Marketplace sekunder & agregator

Bursa tiket sekunder utama seperti StubHub. Harga penjualan kembali bergantung pada permintaan pasar. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, harga di platform ini bisa jauh berada di atas nilai nominal, meski laga standar non-derby biasanya memiliki opsi awal di kisaran €35 hingga €50.

Atletico Madrid vs Osasuna LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid vs Osasuna

Atletico Madrid mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua dari hasil tersebut terjadi dalam laga uji coba pramusim. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Villarreal di LaLiga pada 23 Agustus, sedangkan hasil liga sebelumnya adalah kemenangan 2-0 atas Malaga pada 19 Agustus. Atletico mengalahkan Marseille 2-1 dalam laga uji coba, tetapi kalah 3-1 dari Manchester City dan 2-1 dari Manchester United selama pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Osasuna meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Levante di LaLiga pada 24 Agustus. Mereka kalah 0-2 dari Al-Ain dan 2-1 dari SSC Napoli dalam laga uji coba, tetapi mencatat kemenangan beruntun atas Norwich City dan Ipswich Town selama persiapan pramusim. Osasuna mencetak tiga gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

ATM

ATM - Performa

VIL
S2-2
SEV
M1-3
ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OSA

OSA - Performa

LEV
S0-0
CEL
M1-2
GET
M1-0
ALA
K5-2
ESP
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Atletico Madrid vs Osasuna: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 12 Mei 2026, saat Osasuna menjamu Atletico Madrid dan kalah 1-2. Sebelumnya, Atletico menang 1-0 di kandang melawan Osasuna pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Atletico Madrid menang tiga kali, dengan Osasuna meraih satu kemenangan dan satu kemenangan lainnya juga menjadi milik Osasuna pada Mei 2025 ketika mereka mengalahkan Atletico 2-0 di kandang. Kekalahan terberat Atletico dalam rangkaian ini terjadi pada Mei 2024, ketika Osasuna mengalahkan mereka 4-1 di Metropolitano.

Head to Head

Atletico MadridSeriOsasuna
3
0
2
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
4
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Atletico Madrid vs Osasuna

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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