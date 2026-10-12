Atletico Madrid menjamu Deportivo de A Coruna pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Kedua tim baru-baru ini bertemu di Copa del Rey pada Januari 2026. Antoine Griezmann mencetak gol penentu dalam kemenangan 1-0 Atlético. Pertandingan La Liga mendatang di Riyadh Air Metropolitano akan menjadi babak lain dalam rivalitas bersejarah ini, dengan kedua klub sama-sama memburu poin penting pada musim 2026/27.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna di La Liga dimulai?

LaLiga - Pekan 10 24 Okt 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna di La Liga?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket Atlético Madrid vs Deportivo de La Coruña di Riyadh Air Metropolitano:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Atlético Madrid: Pilihan paling aman dan langsung. Anggota socio klub biasanya mendapat akses lebih dahulu, sebelum kursi yang tersisa ditawarkan kepada masyarakat umum.

Loket tiket stadion (Taquillas): Anda dapat membeli tiket untuk umum yang masih tersedia langsung di loket Riyadh Air Metropolitano di Madrid menjelang hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan La Liga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna di La Liga?

Harga tiket pertandingan di Riyadh Air Metropolitano ini bervariasi menurut lokasi tempat duduk dan tempat pembeliannya:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk reguler (harga nominal): Harga tiket standar untuk satu pertandingan umumnya mulai sekitar €35 hingga €45 untuk kursi tribun atas di belakang gawang (Fondo Norte / Fondo Sur).

Kursi kategori menengah: Harga kursi tribun samping atas dan bawah (Lateral Este / Lateral Oeste) biasanya berkisar antara €60 hingga €110 .

Kursi premium: Harga kursi di baris bawah bagian tengah yang dekat dengan lapangan berkisar antara €120 hingga €180 .

Diskon anggota socio klub: Anggota socio resmi biasanya mendapat diskon 10% hingga 20% dari harga nominal untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga awal (termurah yang tersedia): Di platform sekunder, harga awal umumnya berkisar antara €40 hingga €75 .

Harga rata-rata: Harga rata-rata tiket standar non-VIP yang ditawarkan berkisar antara €150 hingga €185 .

VIP & layanan hospitality: Pilihan layanan hospitality resmi dan akses ke lounge dimulai dari sekitar €250 hingga lebih dari €450 .

Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna di La Liga: Semua yang perlu diketahui

Performa Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna

Atletico Madrid menghadapi pertandingan ini dengan performa domestik yang kuat, setelah meraih tiga kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada laga teranyar, mereka meraih kemenangan sengit 2-1 atas Real Madrid dalam derbi La Liga, hasil yang menegaskan kualitas mereka pada momen penting. Sebelumnya dalam rentetan itu, tim asuhan Simeone tampil lebih meyakinkan dengan mencetak empat gol tanpa balas ke gawang Osasuna dan menang 3-0 di kandang Real Sociedad. Kemenangan liga beruntun sebelum hasil derbi tersebut menunjukkan bahwa mereka telah menemukan konsistensi dalam mencetak gol. Dua kekalahan mereka dalam periode itu terjadi saat menghadapi Liverpool di Liga Champions dan Athletic Bilbao di La Liga. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka menunjukkan kemampuan mencetak banyak gol sekaligus tetap bersaing di level tertinggi.

Deportivo datang dengan catatan yang lebih beragam: dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan teranyar mereka berakhir imbang 1-1 di kandang Real Betis, melanjutkan kecenderungan meraih poin lewat perjuangan keras alih-alih menang meyakinkan. Hasil terbaik mereka belakangan ini adalah kemenangan tandang 3-2 atas Villarreal, yang menunjukkan ancaman mereka lewat serangan balik. Di antara laga-laga tersebut, mereka kalah 1-0 dari Sevilla dan bermain imbang 1-1 dengan Getafe. Hasil itu menggambarkan tim yang kesulitan mendominasi, tetapi tidak mudah dikalahkan.

Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Copa del Rey pada Januari 2026, ketika Atletico Madrid menang 1-0 di kandang Deportivo de A Coruna. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Atletico mendominasi dengan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan. Deportivo belum pernah mengalahkan Atletico dalam data pertemuan ini, sementara agregat gol dari laga-laga tersebut mencerminkan perbedaan kualitas kedua tim.