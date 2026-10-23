Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Bayern Munich unggul dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Atlético Madrid dan satu hasil imbang.

Atlético Madrid menghadapi laga ini setelah meraih hasil yang beragam di kompetisi domestik dan Eropa, sedangkan Bayern Munich tampil dominan di semua kompetisi dan mencetak banyak gol dalam beberapa pertandingan terakhir.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Atlético Madrid vs Bayern Munich, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Atlético Madrid vs Bayern Munich di Liga Champions dimulai?

Laga Atlético Madrid vs Bayern Munich dimulai di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Selasa, 3 November 2026.

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket Atlético Madrid vs Bayern Munich di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Atlético Madrid dan Bayern Munich di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, ada beberapa saluran utama yang tersedia:

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket daring resmi Atlético Madrid sebagai tuan rumah atau platform penjualan tiket resmi Bayern Munich. Tiket yang dijual langsung oleh klub biasanya lebih dahulu tersedia bagi anggota dan ditawarkan dengan harga resmi, meski pertandingan yang sangat diminati seperti ini kerap cepat habis atau mensyaratkan keanggotaan klub.

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Atlético Madrid vs Bayern Munich di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Atlético Madrid dan Bayern Munich bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Saluran resmi klub

Kategori 1: €160 hingga €300

Kategori 2: €150 hingga €280

Kategori 3: €140 hingga €250

Kategori 4: €140 hingga €250

Kursi VIP / layanan premium: €500 hingga €1.000

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune atas / tiket masuk umum: €130 hingga €145

Tribune tengah / kursi kategori 2 & 3: €180 hingga €250

Kursi strategis di tribune bawah: €250 hingga lebih dari €400

Paket VIP & layanan premium: €320 hingga lebih dari €500

Atlético Madrid vs Bayern Munich di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atlético Madrid vs Bayern Munich

Atlético Madrid menghadapi laga ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Real Madrid di LaLiga pada 20 September, setelah sebelumnya menang 4-0 atas Osasuna dan 3-0 saat bertandang ke Real Sociedad. Di sisi lain, mereka kalah 2-1 dari Liverpool di Liga Champions dan 3-0 dari Athletic Bilbao di LaLiga. Dalam lima pertandingan tersebut, Atlético mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh gol.

Bayern Munich tampil dominan dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 7-0 atas Union Berlin di Bundesliga pada 18 September. Mereka juga mencatat kemenangan 5-0 atas Bodoe/Glimt di Liga Champions. Satu-satunya kesempatan mereka kehilangan poin terjadi saat bermain imbang 0-0 melawan Schalke 04 di Bundesliga. Bayern mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut tanpa kebobolan.

Atlético Madrid vs Bayern Munich: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Champions pada 1 Desember 2020, ketika Atlético Madrid dan Bayern Munich bermain imbang 1-1 di Metropolitano. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Atlético dan satu hasil imbang. Bayern mencetak delapan gol dan kebobolan tiga gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, termasuk saat menang 4-0 atas Atlético di Liga Champions pada Oktober 2020.