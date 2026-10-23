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Cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Bayern Munich: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
Atletico Madrid
Bayern Munich
Champions League

Atletico Madrid menghadapi Bayern Munich di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Bayern Munich unggul dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Atlético Madrid dan satu hasil imbang.

Atlético Madrid menghadapi laga ini setelah meraih hasil yang beragam di kompetisi domestik dan Eropa, sedangkan Bayern Munich tampil dominan di semua kompetisi dan mencetak banyak gol dalam beberapa pertandingan terakhir.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Atlético Madrid vs Bayern Munich, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Atlético Madrid vs Bayern Munich di Liga Champions dimulai?

Laga Atlético Madrid vs Bayern Munich dimulai di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Selasa, 3 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket Atlético Madrid vs Bayern Munich di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Atlético Madrid dan Bayern Munich di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, ada beberapa saluran utama yang tersedia:

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket daring resmi Atlético Madrid sebagai tuan rumah atau platform penjualan tiket resmi Bayern Munich. Tiket yang dijual langsung oleh klub biasanya lebih dahulu tersedia bagi anggota dan ditawarkan dengan harga resmi, meski pertandingan yang sangat diminati seperti ini kerap cepat habis atau mensyaratkan keanggotaan klub.
  • Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Atlético Madrid vs Bayern Munich di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Atlético Madrid dan Bayern Munich bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Saluran resmi klub

  • Kategori 1: €160 hingga €300
  • Kategori 2: €150 hingga €280
  • Kategori 3: €140 hingga €250
  • Kategori 4: €140 hingga €250
  • Kursi VIP / layanan premium: €500 hingga €1.000

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribune atas / tiket masuk umum: €130 hingga €145
  • Tribune tengah / kursi kategori 2 & 3: €180 hingga €250
  • Kursi strategis di tribune bawah: €250 hingga lebih dari €400
  • Paket VIP & layanan premium: €320 hingga lebih dari €500

Atlético Madrid vs Bayern Munich di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atlético Madrid vs Bayern Munich

Atlético Madrid menghadapi laga ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Real Madrid di LaLiga pada 20 September, setelah sebelumnya menang 4-0 atas Osasuna dan 3-0 saat bertandang ke Real Sociedad. Di sisi lain, mereka kalah 2-1 dari Liverpool di Liga Champions dan 3-0 dari Athletic Bilbao di LaLiga. Dalam lima pertandingan tersebut, Atlético mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh gol.

Bayern Munich tampil dominan dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 7-0 atas Union Berlin di Bundesliga pada 18 September. Mereka juga mencatat kemenangan 5-0 atas Bodoe/Glimt di Liga Champions. Satu-satunya kesempatan mereka kehilangan poin terjadi saat bermain imbang 0-0 melawan Schalke 04 di Bundesliga. Bayern mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut tanpa kebobolan.

ATM

ATM - Performa

RMA
M2-1
ALA
M1-2
MUN
M2-0
ESP
M0-1
VFB
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCB

FCB - Performa

FCU
M7-0
FCA
S2-2
VIK
S3-3
RBL
M6-1
ARS
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
20/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Atlético Madrid vs Bayern Munich: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Champions pada 1 Desember 2020, ketika Atlético Madrid dan Bayern Munich bermain imbang 1-1 di Metropolitano. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Atlético dan satu hasil imbang. Bayern mencetak delapan gol dan kebobolan tiga gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, termasuk saat menang 4-0 atas Atlético di Liga Champions pada Oktober 2020.

Head to Head

Atletico MadridSeriBayern Munich
1
1
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
0
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
3Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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