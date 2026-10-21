Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Barcelona unggul tipis dengan tiga kemenangan, sementara Atlético Madrid meraih dua kemenangan.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada 14 April 2026 di Liga Champions, ketika Barcelona meraih kemenangan 2-1 melalui laga sengit di Riyadh Air Metropolitano.

Kapan laga LaLiga Atlético Madrid vs Barcelona dimulai?

Atlético Madrid vs Barcelona berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Minggu, 8 November 2026.

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atlético Madrid vs Barcelona?

Ada beberapa cara untuk mendapatkan tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Atlético Madrid dan Barcelona di Riyadh Air Metropolitano, bergantung pada ketersediaan dan preferensi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung adalah membeli tiket pertandingan reguler atau tiket yang dialokasikan bagi anggota melalui situs web resmi atau loket tiket Atlético Madrid, selaku tuan rumah pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Atlético Madrid vs Barcelona?

Harga tiket pertandingan LaLiga Atlético Madrid vs Barcelona bervariasi menurut kanal penjualan dan lokasi kursi. Berikut perkiraan biaya dalam euro melalui kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler / kursi tribun atas: Biasanya berkisar sekitar €50 hingga €130 , bergantung pada seberapa jauh kursi berada di bagian belakang tribun atas.

Tribun bawah & tribun samping: Tiket reguler di tribun bawah dan sisi panjang lapangan umumnya berharga antara €140 dan €280 .

Paket VIP & layanan premium: Pilihan layanan premium klub dimulai dari sekitar €340 dan meningkat sesuai fasilitas konsumsi dan akses lounge yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / kursi di tingkat teratas: Tiket untuk pertandingan yang banyak diminati biasanya mulai dari sekitar €110 hingga €140 .

Tribun tengah & kursi sudut: Kursi reguler di bagian tengah tribun umumnya berkisar antara €220 hingga €450 , bergantung pada permintaan pasar saat itu.

Tribun bawah & kursi premium di tepi lapangan: Area dengan sudut pandang terbaik di sepanjang garis tepi dan blok tribun bawah kerap dibanderol €500 hingga lebih dari €900 , sementara peningkatan ke paket layanan VIP eksklusif di platform penjualan kembali sering kali melampaui €1.000 .

Atlético Madrid vs Barcelona di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Atlético Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali sepanjang periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Real Madrid di LaLiga pada 20 September, hasil yang menunjukkan kemampuan mereka tampil baik dalam pertandingan besar. Mereka juga mencetak empat gol tanpa balas melawan Osasuna, meski kekalahan dari Liverpool di Liga Champions dan Athletic Bilbao di LaLiga menunjukkan inkonsistensi tim asuhan Simeone di berbagai kompetisi.

Barcelona memenangi seluruh lima pertandingan terakhir tanpa satu pun kekalahan, mencetak 20 gol dan hanya kebobolan sembilan kali dalam periode tersebut. Tim asuhan Flick terakhir kali mengalahkan Sevilla 3-1 di kandang lawan dalam laga LaLiga pada 19 September. Kemenangan telak 7-2 mereka atas Racing Santander tiga hari sebelumnya juga menegaskan ancaman serangan yang mereka bawa ke pertandingan ini. Lima kemenangan dari lima laga di LaLiga dan Liga Champions menunjukkan performa yang menjadikan Barcelona tim paling menonjol di Spanyol saat ini.

Atlético Madrid vs Barcelona: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Liga Champions pada 14 April, ketika Barcelona menang 2-1 di Riyadh Air Metropolitano. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Barcelona menang tiga kali dan Atlético Madrid dua kali. Kedua tim juga bertemu di Copa del Rey dan LaLiga pada awal 2026. Barcelona mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Atlético mencetak delapan gol. Dengan demikian, tim tamu unggul tipis baik dari segi hasil maupun jumlah gol dalam pertemuan-pertemuan terakhir.