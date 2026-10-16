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Cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Real Sociedad: Harga tiket LaLiga, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Athletic Bilbao
Real Sociedad
LaLiga

Athletic Bilbao menghadapi Real Sociedad di La Liga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Athletic Bilbao menjamu Real Sociedad pada Minggu, 1 November 2026 di Stadion San Mamés, Bilbao.

Secara historis, kedua tim memiliki riwayat pertemuan yang sangat sengit, diwarnai kebanggaan, persaingan memperebutkan dominasi regional, dan dukungan penuh semangat dari para penggemar di seluruh wilayah Basque. Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka pada semi-final Copa del Rey 2025–26, Real Sociedad unggul dengan kemenangan tipis agregat 1-0 dalam dua leg.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Real Sociedad, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga dimulai?

Laga Athletic Bilbao vs Real Sociedad dimulai di Stadion San Mamés, Bilbao, pada Minggu, 1 November 2026.

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LaLiga - Pekan 11
San Mames

Bagaimana cara membeli tiket Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga?

Untuk membeli tiket laga Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga, Anda dapat memilih beberapa opsi penjualan resmi maupun penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

  • Situs resmi Athletic Club: Anda dapat membeli tiket reguler atau paket VIP langsung melalui situs resmi Athletic Club. Anggota Club Athletic juga mendapat akses ke penjualan awal.
  • Loket tiket resmi: Tiket fisik atau bantuan pada hari pertandingan terkadang dapat diperoleh di loket tiket Stadion San Mamés di Bilbao menjelang hari pertandingan.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga?

Harga tiket laga Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga yang akan digelar di Stadion San Mamés bervariasi, tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

  • Tiket reguler: Harga tiket standar yang dibeli langsung dari klub biasanya berkisar antara €30 hingga €240, tergantung kategori dan lokasi persis kursi di Stadion San Mamés.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi standar dari penjualan kembali: Harga mulai sekitar €150 hingga €260 untuk kursi di tribun atas atau kursi dengan sudut pandang standar. Rata-rata harga yang ditawarkan lebih tinggi karena tingginya permintaan untuk Derbi Basque.
  • Kursi premium & kategori 1 dari penjualan kembali: Harga kursi di lokasi utama tribun bawah dan kursi dengan sudut pandang tengah berkisar antara €270 dan €500+ per tiket.
  • Paket VIP dari penjualan kembali: Harga paket VIP dari penjualan kembali umumnya mulai sekitar €340 hingga €370 dan meningkat tergantung ketersediaan.

Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Athletic Bilbao vs Real Sociedad

Athletic Bilbao mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di LaLiga. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 saat menjamu Deportivo Alaves, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Elche. Hasil paling menonjol dalam periode itu adalah kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid di San Mamés, sementara kemenangan tandang 2-0 atas Celta Vigo juga mencuri perhatian. Satu-satunya kekalahan Bilbao dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Barcelona dengan skor 2-0. Bilbao mencetak enam gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga itu.

Real Sociedad meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 3-2 atas Valencia di LaLiga. Sociedad juga mengalahkan Elche 3-2 dalam laga tandang. Mereka kalah 3-0 dari Atletico Madrid di liga dan takluk 1-2 dari AFC Bournemouth di Liga Europa. Sociedad mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan itu.

ATH

ATH - Performa

CEL
M0-2
ATM
M3-0
ELC
S1-1
ALA
S0-0
RSO
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
RSO

RSO - Performa

BOU
K1-2
VAL
M2-3
ATH
K0-1
COR
M3-2
GIL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Athletic Bilbao vs Real Sociedad: Catatan pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi di Copa del Rey pada 4 Maret 2026, ketika Real Sociedad mengalahkan Athletic Bilbao 1-0. Kedua tim juga bertemu di kompetisi yang sama pada awal musim tersebut, dengan Sociedad menang 1-0 di San Mamés pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Real Sociedad mencatat tiga kemenangan, sementara Athletic Bilbao belum meraih kemenangan, dengan dua laga berakhir imbang. Namun, Bilbao menang 3-2 di kandang Sociedad pada November 2025 di LaLiga, menunjukkan bahwa persaingan kedua tim tetap ketat.

Head to Head

Athletic BilbaoSeriReal Sociedad
1
1
3
Club Friendlies
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FT
Copa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FT
Copa del Rey
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FT
4Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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