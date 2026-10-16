Cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Real Sociedad: Harga tiket LaLiga, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

Athletic Bilbao menjamu Real Sociedad pada Minggu, 1 November 2026 di Stadion San Mamés, Bilbao.

Secara historis, kedua tim memiliki riwayat pertemuan yang sangat sengit, diwarnai kebanggaan, persaingan memperebutkan dominasi regional, dan dukungan penuh semangat dari para penggemar di seluruh wilayah Basque. Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka pada semi-final Copa del Rey 2025–26, Real Sociedad unggul dengan kemenangan tipis agregat 1-0 dalam dua leg.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Real Sociedad, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga dimulai?

Laga Athletic Bilbao vs Real Sociedad dimulai di Stadion San Mamés, Bilbao, pada Minggu, 1 November 2026.

LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 15.00 San Mames

Bagaimana cara membeli tiket Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga?

Untuk membeli tiket laga Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga, Anda dapat memilih beberapa opsi penjualan resmi maupun penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Athletic Club: Anda dapat membeli tiket reguler atau paket VIP langsung melalui situs resmi Athletic Club. Anggota Club Athletic juga mendapat akses ke penjualan awal.

Loket tiket resmi: Tiket fisik atau bantuan pada hari pertandingan terkadang dapat diperoleh di loket tiket Stadion San Mamés di Bilbao menjelang hari pertandingan.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga?

Harga tiket laga Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga yang akan digelar di Stadion San Mamés bervariasi, tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler: Harga tiket standar yang dibeli langsung dari klub biasanya berkisar antara €30 hingga €240 , tergantung kategori dan lokasi persis kursi di Stadion San Mamés.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar dari penjualan kembali: Harga mulai sekitar €150 hingga €260 untuk kursi di tribun atas atau kursi dengan sudut pandang standar. Rata-rata harga yang ditawarkan lebih tinggi karena tingginya permintaan untuk Derbi Basque.

Kursi premium & kategori 1 dari penjualan kembali: Harga kursi di lokasi utama tribun bawah dan kursi dengan sudut pandang tengah berkisar antara €270 dan €500+ per tiket.

Paket VIP dari penjualan kembali: Harga paket VIP dari penjualan kembali umumnya mulai sekitar €340 hingga €370 dan meningkat tergantung ketersediaan.

Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Athletic Bilbao vs Real Sociedad

Athletic Bilbao mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di LaLiga. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 saat menjamu Deportivo Alaves, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Elche. Hasil paling menonjol dalam periode itu adalah kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid di San Mamés, sementara kemenangan tandang 2-0 atas Celta Vigo juga mencuri perhatian. Satu-satunya kekalahan Bilbao dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Barcelona dengan skor 2-0. Bilbao mencetak enam gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga itu.

Real Sociedad meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 3-2 atas Valencia di LaLiga. Sociedad juga mengalahkan Elche 3-2 dalam laga tandang. Mereka kalah 3-0 dari Atletico Madrid di liga dan takluk 1-2 dari AFC Bournemouth di Liga Europa. Sociedad mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan itu.

Athletic Bilbao vs Real Sociedad: Catatan pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi di Copa del Rey pada 4 Maret 2026, ketika Real Sociedad mengalahkan Athletic Bilbao 1-0. Kedua tim juga bertemu di kompetisi yang sama pada awal musim tersebut, dengan Sociedad menang 1-0 di San Mamés pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Real Sociedad mencatat tiga kemenangan, sementara Athletic Bilbao belum meraih kemenangan, dengan dua laga berakhir imbang. Namun, Bilbao menang 3-2 di kandang Sociedad pada November 2025 di LaLiga, menunjukkan bahwa persaingan kedua tim tetap ketat.