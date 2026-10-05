Derbi Basque antara Athletic Club dan Real Sociedad merupakan salah satu rivalitas paling bergairah dan unik dalam sepakbola dunia. Digelar di stadion ikonik San Mamés di Bilbao, laga ini mempertemukan dua klub bersejarah dengan akar budaya yang kuat dan kebanggaan regional yang sengit. Ketika kedua tim ini bertemu, atmosfer elektrik, aksi intens, dan momen tak terlupakan di lapangan adalah hal yang bisa diharapkan.

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Kapan kick-off LaLiga Athletic Bilbao vs Real Sociedad?

LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 15.00 San Mames

Di mana membeli tiket Derbi Basque?

Tiket resmi untuk pertandingan Athletic Club dirilis langsung melalui portal tiket resmi Athletic Club. Karena permintaan yang sangat besar dari anggota klub dan pemegang tiket musiman, ketersediaan penjualan umum di situs resmi sering kali habis dengan cepat untuk laga-laga besar.

Jika Anda kehabisan saat penjualan resmi, StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Derbi Basque?

Harga tiket resmi yang dirilis klub umumnya dimulai dari sekitar €45 untuk kursi kategori di bagian atas tribun, dan meningkat hingga €150 atau lebih untuk tempat duduk tengah di tingkat bawah tergantung kategori pertandingannya.

Di platform sekunder seperti StubHub, opsi entry-level dimulai dari sekitar €70 untuk tempat duduk standar, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan permintaan dan lokasi.

Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Real Sociedad

Athletic Bilbao memasuki derbi ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak enam gol dan kebobolan empat. Laga terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 1-0 atas Real Sociedad pada 2 Oktober, dan kemenangan 3-0 melawan Atletico Madrid di LaLiga masih menjadi sorotan dalam rangkaian laga terbaru mereka. Dua hasil imbang melawan Deportivo Alaves dan Elche di liga menunjukkan bahwa mereka juga kehilangan poin di kandang saat diharapkan menang. Lima pertandingan terakhir Real Sociedad menghasilkan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka mengalahkan Valencia 2-3 di kandang lawan di LaLiga dan menang atas Elche 2-3, tetapi menelan kekalahan dari Atletico Madrid, AFC Bournemouth di Liga Europa, dan Athletic Bilbao dalam laga uji coba terbaru. Tim asuhan Matarazzo telah mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu tetapi kebobolan sembilan, yang menunjukkan kerentanan di lini pertahanan yang akan coba dimanfaatkan Athletic.

Athletic Bilbao vs Real Sociedad: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-0 untuk Athletic Bilbao dalam laga uji coba pada 2 Oktober 2026. Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua klub, Athletic Bilbao unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Real Sociedad, dengan laga kompetitif terbaru di LaLiga berakhir 1-1 di San Mamés pada Februari 2026. Real Sociedad memang menang 1-0 atas Athletic Bilbao dalam laga Copa del Rey di San Mames pada awal bulan yang sama, membuat rivalitas ini benar-benar ketat dengan selisih tipis yang memisahkan kedua tim.



