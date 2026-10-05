Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoAthletic Bilbao
San Mames
team-logoReal Sociedad
Book Athletic Bilbao vs Real Sociedad Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Real Sociedad: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
LaLiga
Athletic Bilbao
Real Sociedad

Athletic Bilbao menghadapi Real Sociedad di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Derbi Basque antara Athletic Club dan Real Sociedad merupakan salah satu rivalitas paling bergairah dan unik dalam sepakbola dunia. Digelar di stadion ikonik San Mamés di Bilbao, laga ini mempertemukan dua klub bersejarah dengan akar budaya yang kuat dan kebanggaan regional yang sengit. Ketika kedua tim ini bertemu, atmosfer elektrik, aksi intens, dan momen tak terlupakan di lapangan adalah hal yang bisa diharapkan.

GOAL menghadirkan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di pertandingan ini sekarang juga.

Kapan kick-off LaLiga Athletic Bilbao vs Real Sociedad?

crest
LaLiga - Pekan 11
San Mames

Di mana membeli tiket Derbi Basque?

Tiket resmi untuk pertandingan Athletic Club dirilis langsung melalui portal tiket resmi Athletic Club. Karena permintaan yang sangat besar dari anggota klub dan pemegang tiket musiman, ketersediaan penjualan umum di situs resmi sering kali habis dengan cepat untuk laga-laga besar.

Jika Anda kehabisan saat penjualan resmi, StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Derbi Basque?

Harga tiket resmi yang dirilis klub umumnya dimulai dari sekitar €45 untuk kursi kategori di bagian atas tribun, dan meningkat hingga €150 atau lebih untuk tempat duduk tengah di tingkat bawah tergantung kategori pertandingannya.

Di platform sekunder seperti StubHub, opsi entry-level dimulai dari sekitar €70 untuk tempat duduk standar, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan permintaan dan lokasi.

Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Real Sociedad

Athletic Bilbao memasuki derbi ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak enam gol dan kebobolan empat. Laga terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 1-0 atas Real Sociedad pada 2 Oktober, dan kemenangan 3-0 melawan Atletico Madrid di LaLiga masih menjadi sorotan dalam rangkaian laga terbaru mereka. Dua hasil imbang melawan Deportivo Alaves dan Elche di liga menunjukkan bahwa mereka juga kehilangan poin di kandang saat diharapkan menang. Lima pertandingan terakhir Real Sociedad menghasilkan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka mengalahkan Valencia 2-3 di kandang lawan di LaLiga dan menang atas Elche 2-3, tetapi menelan kekalahan dari Atletico Madrid, AFC Bournemouth di Liga Europa, dan Athletic Bilbao dalam laga uji coba terbaru. Tim asuhan Matarazzo telah mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu tetapi kebobolan sembilan, yang menunjukkan kerentanan di lini pertahanan yang akan coba dimanfaatkan Athletic.

ATH

ATH - Performa

CEL
M0-2
ATM
M3-0
ELC
S1-1
ALA
S0-0
RSO
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
RSO

RSO - Performa

ELC
M2-3
ATM
K0-3
BOU
K1-2
VAL
M2-3
ATH
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Athletic Bilbao vs Real Sociedad: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-0 untuk Athletic Bilbao dalam laga uji coba pada 2 Oktober 2026. Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua klub, Athletic Bilbao unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Real Sociedad, dengan laga kompetitif terbaru di LaLiga berakhir 1-1 di San Mamés pada Februari 2026. Real Sociedad memang menang 1-0 atas Athletic Bilbao dalam laga Copa del Rey di San Mames pada awal bulan yang sama, membuat rivalitas ini benar-benar ketat dengan selisih tipis yang memisahkan kedua tim.

Head to Head

Athletic BilbaoSeriReal Sociedad
1
1
3
Club Friendlies
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FT
Copa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FT
Copa del Rey
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FT
4Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google