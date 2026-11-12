Athletic Bilbao menjamu Real Madrid pada Minggu, 6 Desember 2026, di San Mames, Bilbao.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Mei 2026 dan berakhir dengan kemenangan Real Madrid 4-2. Dalam sejumlah pertemuan terakhir, Real Madrid lebih unggul, meski laga antara kedua rival bersejarah ini kerap berlangsung sengit dengan skor yang ketat.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Real Madrid, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan kick-off Athletic Bilbao vs Real Madrid di LaLiga?

Athletic Bilbao vs Real Madrid berlangsung di San Mames, Bilbao, pada Minggu, 6 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 15 6 Des 2026 - 09.00 San Mames

Bagaimana cara membeli tiket Athletic Bilbao vs Real Madrid di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Athletic Bilbao vs Real Madrid mendatang di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket untuk tribun tuan rumah langsung melalui situs web resmi dan loket tiket Athletic Bilbao, atau melalui kanal resmi Real Madrid jika mencari jatah tiket tribun tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Athletic Bilbao vs Real Madrid di LaLiga?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Athletic Bilbao vs Real Madrid mendatang di LaLiga, yang berlangsung di San Mamés:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk reguler (kategori standar): Biasanya berkisar antara sekitar €50 hingga €130 .

Biasanya berkisar antara sekitar . Paket VIP dan hospitality: Umumnya mulai dari sekitar €250 hingga €500+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar / tribun atas: Biasanya mulai dari sekitar €150 hingga €250 .

Biasanya mulai dari sekitar . Tribun sisi panjang lapangan / tribun bawah / tiket penjualan kembali premium: Sering kali berkisar antara €300 hingga €500+.

Athletic Bilbao vs Real Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Real Madrid

Athletic Bilbao mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Real Sociedad di LaLiga pada 1 November, setelah kemenangan 4-0 atas Getafe dan kemenangan 1-6 atas AE Prat di Copa del Rey. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi saat takluk 3-1 dari Levante pada 21 Oktober. Tuan rumah mencetak 14 gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

Real Madrid memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tujuh gol. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 3-2 atas AEK Athens di Liga Champions pada 4 November, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Racing Santander di LaLiga. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan tandang 1-2 atas Barcelona dan kemenangan 4-1 atas Sevilla, yang menegaskan konsistensi tim asuhan Mourinho di kompetisi domestik dan Eropa.

Athletic Bilbao vs Real Madrid: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 23 Mei 2026, ketika Real Madrid mengalahkan Athletic Bilbao 4-2 di LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, Real Madrid menang empat kali dan Athletic Bilbao sekali. Satu-satunya kemenangan tim asal Basque itu diraih dengan skor 2-1 di kandang pada Desember 2024. Madrid mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Athletic mencetak enam gol.