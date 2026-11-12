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Cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Real Madrid: Harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket pada menit-menit terakhir, dan lainnya

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Athletic Bilbao
Real Madrid
LaLiga

Athletic Bilbao menghadapi Real Madrid di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Athletic Bilbao menjamu Real Madrid pada Minggu, 6 Desember 2026, di San Mames, Bilbao.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Mei 2026 dan berakhir dengan kemenangan Real Madrid 4-2. Dalam sejumlah pertemuan terakhir, Real Madrid lebih unggul, meski laga antara kedua rival bersejarah ini kerap berlangsung sengit dengan skor yang ketat.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Real Madrid, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan kick-off Athletic Bilbao vs Real Madrid di LaLiga?

Athletic Bilbao vs Real Madrid berlangsung di San Mames, Bilbao, pada Minggu, 6 Desember 2026.

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LaLiga - Pekan 15
San Mames

Bagaimana cara membeli tiket Athletic Bilbao vs Real Madrid di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Athletic Bilbao vs Real Madrid mendatang di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket untuk tribun tuan rumah langsung melalui situs web resmi dan loket tiket Athletic Bilbao, atau melalui kanal resmi Real Madrid jika mencari jatah tiket tribun tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Athletic Bilbao vs Real Madrid di LaLiga?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Athletic Bilbao vs Real Madrid mendatang di LaLiga, yang berlangsung di San Mamés:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk reguler (kategori standar): Biasanya berkisar antara sekitar €50 hingga €130.
  • Paket VIP dan hospitality: Umumnya mulai dari sekitar €250 hingga €500+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

  • Tiket penjualan kembali standar / tribun atas: Biasanya mulai dari sekitar €150 hingga €250.
  • Tribun sisi panjang lapangan / tribun bawah / tiket penjualan kembali premium: Sering kali berkisar antara €300 hingga €500+.

Athletic Bilbao vs Real Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Real Madrid

Athletic Bilbao mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Real Sociedad di LaLiga pada 1 November, setelah kemenangan 4-0 atas Getafe dan kemenangan 1-6 atas AE Prat di Copa del Rey. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi saat takluk 3-1 dari Levante pada 21 Oktober. Tuan rumah mencetak 14 gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

Real Madrid memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tujuh gol. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 3-2 atas AEK Athens di Liga Champions pada 4 November, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Racing Santander di LaLiga. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan tandang 1-2 atas Barcelona dan kemenangan 4-1 atas Sevilla, yang menegaskan konsistensi tim asuhan Mourinho di kompetisi domestik dan Eropa.

ATH

ATH - Performa

LEV
K3-1
GET
M4-0
AEP
M1-6
RSO
M2-1
OSA
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
RMA

RMA - Performa

RBL
M4-1
BAR
M1-2
SAN
M0-3
AEK
M2-3
VAL
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Athletic Bilbao vs Real Madrid: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 23 Mei 2026, ketika Real Madrid mengalahkan Athletic Bilbao 4-2 di LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, Real Madrid menang empat kali dan Athletic Bilbao sekali. Satu-satunya kemenangan tim asal Basque itu diraih dengan skor 2-1 di kandang pada Desember 2024. Madrid mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Athletic mencetak enam gol.

Head to Head

Athletic BilbaoSeriReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FT
4Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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