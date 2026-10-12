Athletic Bilbao menjamu Getafe pada Minggu, 25 Oktober 2026 di San Mames, Bilbao.

Secara historis, pertemuan kedua tim berlangsung sangat ketat dan kompetitif. Hasil imbang menjadi hasil yang paling sering terjadi dalam seluruh pertemuan mereka di kasta tertinggi sepakbola Spanyol. Pada pertemuan liga sebelumnya, April 2026, Getafe CF menang 2-0 atas Athletic Club di Estadio Coliseum.

Simak panduan GOAL untuk mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Getafe, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Athletic Bilbao vs Getafe di LaLiga dimulai?

Laga Athletic Bilbao vs Getafe digelar di San Mames, Bilbao, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 10 25 Okt 2026 - 09.00 San Mames

Bagaimana cara membeli tiket Athletic Bilbao vs Getafe di LaLiga?

Untuk membeli tiket Athletic Bilbao vs Getafe di San Mamés, tersedia beberapa pilihan resmi dan pasar sekunder, bergantung pada preferensi serta ketersediaan:

1. Kanal resmi klub

Penjualan untuk umum: Tiket reguler resmi dijual langsung melalui situs web resmi Athletic Club dan loket tiket stadion San Mamés. Penjualan untuk umum biasanya dibuka sekitar 3 hingga 4 pekan sebelum hari pertandingan.

Penjualan awal untuk anggota klub / Club Athletic: Anggota resmi klub atau pemegang kartu pendukung "Club Athletic" mendapat akses prioritas untuk membeli maksimal dua tiket per pendukung, biasanya 3 hingga 4 hari sebelum penjualan untuk umum dimulai.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub telah habis terjual, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Athletic Bilbao vs Getafe di LaLiga?

Harga tiket Athletic Bilbao vs Getafe di San Mamés bervariasi menurut area tempat duduk dan kanal penjualan:

1. Harga resmi klub

Tribune atas & belakang gawang (Fondos): €30 hingga €55

Tribune bawah & samping lapangan (Tribuna Principal / Este): €60 hingga €110

Akses VIP & layanan jamuan: €180 hingga €300+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket termurah / reguler: €73 hingga €85

Kursi samping kelas menengah: €90 hingga €150

Kategori 1 & penjualan kembali premium: €160 hingga €250+

Athletic Bilbao vs Getafe di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Athletic Bilbao vs Getafe

Athletic Bilbao mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di LaLiga. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 saat menjamu Deportivo Alaves pada 19 September. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Elche. Hasil paling menonjol dalam periode itu adalah kemenangan kandang 3-0 atas Atletico Madrid pada 5 September. Satu-satunya kekalahan Bilbao terjadi saat takluk 2-0 dari Barcelona pada Agustus.

Getafe meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Malaga pada 20 September, yang mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun. Sebelum itu, tim asuhan Bordalas bermain imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna dan Celta Vigo, serta kalah 1-0 dari Real Betis dan Osasuna.

Athletic Bilbao vs Getafe: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di LaLiga pada 5 April 2026, ketika Getafe menang 2-0 di kandang atas Athletic Bilbao. Sebelumnya, Athletic menang 1-0 saat bertandang ke markas Getafe pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Athletic Bilbao meraih tiga kemenangan, Getafe satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang, yakni dengan skor 1-1 di San Mames pada Agustus 2024.