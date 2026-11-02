Athletic Bilbao menjamu Espanyol pada Minggu, 22 November 2026, di Stadion San Mamés, Bilbao.

Dalam dua pertemuan terakhir mereka di liga pada musim LaLiga 2025–26, Espanyol lebih unggul setelah meraih kemenangan tandang 2-1 di San Mamés pada Desember 2025. Espanyol kemudian menindaklanjuti kemenangan tandang itu dengan mengalahkan Athletic Bilbao 2-0 di kandang sendiri pada fase akhir musim, Mei 2026.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Espanyol, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Athletic Bilbao vs Espanyol dimulai?

Pertandingan Athletic Bilbao vs Espanyol dimulai di Stadion San Mamés, Bilbao, pada Minggu, 22 November 2026.

LaLiga - Pekan 13 20 Nov 2026 - 15.00 San Mames

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Athletic Bilbao vs Espanyol?

Berikut opsi yang biasanya tersedia untuk membeli tiket pertandingan Athletic Bilbao vs LaLiga:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan langsung adalah melalui situs resmi Athletic Club (atau kanal RCD Espanyol jika membeli tiket sektor tandang melalui klub tersebut), tempat tiket penjualan umum dan jatah untuk anggota dirilis.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan LaLiga mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Athletic Bilbao vs Espanyol?

Berikut perkiraan kategori dan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Athletic Bilbao vs Espanyol di San Mamés:

1. Kanal resmi klub

Fondo Upper (di belakang gawang, tribun atas): Sekitar €30 hingga €50 .

Sekitar . Fondo Lower (di belakang gawang, tribun bawah): Sekitar €45 hingga €75 .

Sekitar . Lateral / Tribuna Upper (sisi panjang lapangan, tribun atas): Sekitar €60 hingga €100 .

Sekitar . Lateral / Tribuna Lower (sisi panjang lapangan, tribun bawah): Sekitar €100 hingga €160+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubb mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar / tribun atas: Biasanya mulai dari sekitar €65 hingga €85 .

Biasanya mulai dari sekitar . Tiket jual kembali premium / kursi di sisi panjang lapangan: Harganya dapat berkisar dari €150 hingga €250+.

LaLiga Athletic Bilbao vs Espanyol: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao dan Espanyol

Athletic Bilbao mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam empat pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga LaLiga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Levante pada 21 Oktober. Sebelumnya, Athletic Bilbao bermain imbang 0-0 saat bertandang ke Valencia dan 1-1 melawan Elche pada awal musim. Satu-satunya kemenangan dalam rentetan ini diraih dalam laga persahabatan melawan Real Sociedad. Bilbao menunjukkan ketangguhan dalam beberapa pertandingan, tetapi kesulitan mencetak gol secara konsisten di liga.

Espanyol meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan LaLiga terakhirnya, dengan hasil terbaru berupa kekalahan 1-0 dari Atletico Madrid. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu adalah kemenangan 2-0 saat bertandang ke Osasuna, sementara Espanyol juga menelan kekalahan telak 3-1 dari Elche. Dalam lima pertandingan tersebut, Espanyol mencetak lima gol dan kebobolan delapan, mencerminkan sulitnya tim ini menjaga stabilitas pertahanan.

Athletic Bilbao vs Espanyol: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 13 Mei 2026, ketika Espanyol mengalahkan Athletic Bilbao 2-0 di kandang dalam ajang LaLiga. Sebelumnya, Athletic Bilbao menang 1-2 saat bertandang ke markas Espanyol pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir mereka di LaLiga, masing-masing tim meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, dengan total 12 gol tercipta.