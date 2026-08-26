Athletic Bilbao akan menghadapi Elche pada Minggu, 13 September 2026, di San Mames, Bilbao.

Athletic Bilbao keluar sebagai pemenang dalam pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi, dengan mengalahkan Elche 2-1 di kandang pada Februari 2026 berkat dua gol dari striker Gorka Guruzeta. Rekor awal pertemuan kedua tim lebih berpihak kepada Athletic Bilbao, yang meraih 5 kemenangan dibandingkan 3 kemenangan milik Elche sepanjang sejarah pertemuan mereka di LaLiga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Elche, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga?

Athletic Bilbao vs Elche akan berlangsung di San Mames, Bilbao, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi dalam daftar resmi untuk laga LaLiga ini.

LaLiga - Pekan 5 12 Sep 2026 - 12.30 San Mames

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Athletic Bilbao vs Elche?

Untuk membeli tiket pertandingan Athletic Bilbao vs Elche di Stadion San Mamés, ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan kursi resmi:

1. Kanal penjualan resmi klub

Tiket Resmi Athletic Club: Tiket untuk publik umum dibuka langsung di platform tiket resmi klub 2 hingga 4 pekan sebelum pertandingan.

Pra-penjualan Club Athletic : Anggota yang terdaftar dalam program Club Athletic mendapatkan akses lebih awal ke kursi sebelum rilis standar untuk publik.

Loket San Mamés (Taquillas) : Berlokasi di stadion, tiket yang masih tersisa dan belum terjual akan dijual secara langsung 1-2 hari sebelum hari pertandingan dan pada hari kick-off.

2. Vendor sekunder & hospitality

Hospitality VIP resmi : Paket VIP Area, termasuk tempat duduk premium, akses lounge privat, dan katering, bisa dipesan jauh hari melalui situs Tiket Resmi Athletic Club.

Marketplace sekunder : Jika kursi reguler terjual habis, tiket sering kali dicantumkan di penyedia sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Athletic Bilbao vs Elche?

Harga tiket untuk pertandingan Athletic Bilbao vs Elche di San Mamés bervariasi berdasarkan kanal pembelian, lokasi kursi, dan permintaan:

Harga tiket standar (penjualan resmi klub)

Sisi belakang gawang (Fondo Norte / Fondo Sur) : sekitar €30 hingga €50

Sisi panjang tier atas (Preferencial / Lateral High) : sekitar €55 hingga €90

Tribun utama sisi panjang (Tribuna Principal / Central) : sekitar €85 hingga £140

Harga reseller & marketplace sekunder

Jika tiket standar habis melalui kanal resmi, kisaran harga umum di platform pertukaran tiket sekunder, seperti StubHub, atau reseller perjalanan resmi adalah:

Level masuk / belakang gawang : sekitar €60 hingga €80

Pandangan samping / tribuna utama : sekitar €80 hingga €140

Paket VIP & hospitality (termasuk tempat duduk premium dan akses lounge/katering): sekitar €250 hingga €450+ per tiket

Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Elche

Athletic Bilbao kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu-satunya kemenangan datang dalam laga uji coba pramusim melawan Burgos CF, yang mereka menangi 3-0. Penampilan terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-3 dari Sevilla di LaLiga pada 22 Agustus, dan mereka juga kalah 3-1 dari Real Zaragoza serta 1-0 dari Atalanta dalam pertandingan uji coba. Dalam lima laga tersebut, Bilbao mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Elche tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhirnya, dengan mencatat satu hasil imbang di LaLiga dan tiga hasil imbang dalam laga uji coba pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-5 dari Barcelona pada 23 Agustus, yang terjadi setelah hasil imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna pada laga pembuka LaLiga mereka. Elche bermain imbang 2-2 melawan Cordoba, 2-2 melawan Al-Ain, dan 0-0 melawan Johor Darul Ta'zim dalam persiapan menuju musim baru. Dalam lima pertandingan itu, Elche mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

Athletic Bilbao vs Elche: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada 20 Februari 2026, ketika Athletic Bilbao menang 2-1 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 di markas Elche pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Athletic Bilbao menang tiga kali dan Elche menang sekali, dengan satu hasil imbang juga tercatat, sambil mencetak total sepuluh gol dan kebobolan lima gol.

Klasemen Athletic Bilbao vs Elche

Dalam klasemen awal LaLiga 2026/27, Athletic Bilbao berada di posisi ke-18 dan Elche di posisi ke-15.