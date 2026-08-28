Athletic Bilbao akan menghadapi Deportivo Alaves pada Rabu, 20 September 2026 di San Mames, Bilbao.

Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka pada Mei 2026, Athletic Bilbao meraih kemenangan 4-2 di markas Deportivo Alavés. Kedua klub Basque itu memasuki pertandingan ini dengan tujuan membangun momentum lebih awal di kampanye musim LaLiga 2026-27.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves di LaLiga?

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves digelar di San Mames, Bilbao. Waktu kick-off resmi dan konfirmasi siaran untuk laga LaLiga ini masih belum tersedia.

LaLiga - Pekan 7 19 Sep 2026 - 10.15 San Mames

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés melalui beberapa saluran standar berikut:

Penjualan tiket resmi klub

Portal Resmi Athletic Bilbao: Karena pertandingan ini digelar di San Mamés, Bilbao, sumber utama untuk tiket reguler dan VIP adalah portal tiket online resmi Athletic Club. Tiket umumnya mulai dijual untuk publik 2 hingga 3 pekan sebelum hari pertandingan.

Loket tiket San Mamés: Tiket fisik bisa dibeli langsung di loket stadion di San Mamés, yang biasanya buka sehari sebelum dan pada hari pertandingan berlangsung, tergantung ketersediaan kursi.

Sektor suporter tim tamu

Kanal resmi Deportivo Alavés: Jika Anda mendukung Alavés dan ingin duduk di sektor khusus suporter tim tamu, tiket didistribusikan langsung melalui Deportivo Alavés kepada anggota klub resmi dan pelanggannya.

Platform tiket sekunder

Jika tiket reguler resmi habis terjual melalui kanal klub, platform penjualan ulang tiket seperti StubHub juga menyediakan tiket reseller untuk laga-laga LaLiga.

Berapa harga tiket LaLiga Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves?

Untuk laga LaLiga Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés di San Mamés, harga tiket standar biasanya berkisar dari €30 hingga €150+ per tiket melalui penjualan resmi dan umum, tergantung kategori dan pilihan kursi.

Tiket reguler standar (rilis resmi): Berkisar dari €35 hingga €80 untuk kursi ring atas, belakang gawang, atau tribun samping dalam laga liga reguler.

Kursi premium & tingkat bawah: Berkisar dari €85 hingga €150 untuk tribun utama bawah atau kursi sisi tengah dengan visibilitas tinggi.

Tiket VIP & hospitality: Berkisar dari €180 hingga €350+ , yang menyediakan kursi premium, akses ke lounge, dan katering sebelum pertandingan.

Pasar sekunder / platform resale: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, tergantung permintaan dan ketersediaan menjelang hari pertandingan, harga tiket resale biasanya dimulai dari sekitar €68 hingga €79 untuk kursi level masuk dan bisa rata-rata sekitar €120 hingga €140+ untuk kursi tingkat lebih tinggi.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves

Athletic Bilbao hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu-satunya kemenangan itu datang dalam laga uji coba pramusim melawan Burgos CF, yang mereka menangi 3-0. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-3 dari Sevilla pada laga pembuka LaLiga mereka pada 22 Agustus. Mereka juga kalah 3-1 dari Real Zaragoza dan 1-0 dari Atalanta dalam pertandingan persahabatan, serta takluk 3-1 dari Marseille lebih awal pada pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, Bilbao mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Deportivo Alaves datang dalam kondisi yang jauh lebih baik, dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 di markas Rayo Vallecano pada 20 Agustus, setelah kemenangan 3-0 atas Getafe di LaLiga pada pekan pembuka musim. Alaves juga mencatat kemenangan 3-0 atas Castellon dan 1-0 di markas Girona pada pramusim. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan dua gol dalam rangkaian lima pertandingan itu, serta membukukan dua nirbobol.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Athletic Bilbao menang 4-2 di markas Deportivo Alaves di LaLiga. Sebelumnya, Alaves meraih kemenangan 1-0 di San Mames pada pertemuan sebelumnya pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, hasilnya terbagi, dengan kedua klub sama-sama meraih kemenangan di LaLiga dan satu laga uji coba pramusim juga masuk dalam data tersebut.