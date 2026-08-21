Athletic Bilbao akan menghadapi Atletico Madrid pada Sabtu, 5 September 2026 di San Mames, Bilbao.

Kedua raksasa Spanyol itu memasuki laga ini dengan memburu poin krusial untuk memperkokoh posisi mereka di papan atas klasemen liga. Atletico Madrid memiliki keunggulan terbaru dalam rivalitas ini, setelah memenangi tiga dari empat pertemuan liga terakhir mereka melawan tim Basque tersebut.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Atletico Madrid, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Athletic Bilbao vs Atletico Madrid?

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid digelar di San Mames, Bilbao, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi dalam daftar resmi untuk laga LaLiga ini.

LaLiga - Pekan 4 5 Sep 2026 - 10.15 San Mames

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Athletic Bilbao vs Atletico Madrid?

Untuk membeli tiket pertandingan Athletic Bilbao vs. Atlético Madrid di Stadion San Mamés pada 5 September 2026, ikuti opsi pembelian utama berikut ini:

1. Kanal resmi klub

Situs web langsung: Beli langsung melalui Portal Tiket Resmi Athletic Club.

Jendela penjualan: Penjualan untuk publik umum dibuka setelah periode akses prioritas awal untuk anggota Club Athletic .

Loket tiket: Tiket, termasuk opsi tempat duduk aksesibel khusus, juga bisa diperoleh langsung di loket tiket stadion San Mamés, tergantung ketersediaan.

2. Pasar sekunder

Jika kursi reguler untuk publik umum habis terjual melalui kanal resmi, marketplace sekunder seperti StubHub adalah pilihan yang bisa Anda tuju. Perlu dicatat bahwa harga jual kembali bervariasi berdasarkan sektor tempat duduk dan permintaan pasar.

Berapa harga tiket LaLiga Athletic Bilbao vs Atletico Madrid?

Harga tiket untuk laga LaLiga Athletic Bilbao vs. Atlético Madrid di San Mamés bergantung pada tempat Anda membeli dan sektor tempat duduk yang dipilih:

1. Tiket resmi klub (harga nominal)

Kursi standar: Tiket harga nominal yang dijual langsung oleh Athletic Club umumnya mulai dari sekitar £43 hingga £60 (~€50 hingga €70) untuk tribun tingkat atas atau belakang gawang ( Fondo ) dan mencapai £103 hingga £137+ (~€120 hingga €160+) untuk tribun samping tengah ( Lateral/Tribuna ).

VIP & hospitality: Paket resmi VIP Matchday Experience ( San Mamés VIP Area ) biasanya mulai dari sekitar £171 hingga £300+ (~€200 hingga €350+), termasuk tempat duduk pilihan dan katering.

2. Marketplace sekunder & penjual kembali tiket

Karena tingginya permintaan untuk laga-laga papan atas LaLiga, tiket yang tercantum di platform tiket sekunder seperti StubHub bervariasi berdasarkan permintaan pasar secara real-time:

Harga awal: Harga tiket jual kembali mulai dari sekitar £84 hingga £86 (~£90 hingga £94) untuk kursi tingkat atas atau tempat duduk umum.

Harga rata-rata: Harga rata-rata di kategori standar berada di kisaran £183 hingga £330 tergantung kedekatannya dengan lapangan.

Jual kembali premium & VIP: Kursi sentral tingkat bawah dan opsi jual kembali hospitality berada di kisaran £513 hingga lebih dari £733+ .

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Atletico Madrid

Lima pertandingan terakhir Athletic Bilbao semuanya datang di pramusim, menghasilkan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Atalanta pada 14 Agustus, dan mereka juga kalah 3-1 dari Marseille pada 9 Agustus. Kemenangan atas Burgos CF dan Racing Santander, keduanya dengan skor 3-0, menjadi momen yang lebih positif, sementara hasil imbang 2-2 melawan Eibar menutup rangkaian pramusim. Bilbao mencetak sembilan gol dari lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Lima pertandingan terakhir Atletico Madrid menghasilkan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan hasil terbaru mereka merupakan laga kompetitif: kemenangan 2-0 atas Malaga di LaLiga pada 19 Agustus. Pramusim mereka mencakup kemenangan 1-2 atas Marseille dan kemenangan 4-1 atas Getafe, tetapi kekalahan dari Manchester City (3-1) dan Manchester United (2-1) memperlihatkan kerentanan. Dalam lima pertandingan tersebut, Atletico mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh gol.

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 25 April 2026, ketika Atletico Madrid menang 3-2 di kandang dalam ajang LaLiga. Sebelum itu, Athletic Bilbao mengalahkan Atletico 1-0 di San Mamés pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan LaLiga terakhir, Atletico Madrid menang tiga kali dan Athletic Bilbao menang sekali, dengan satu kemenangan Atletico lainnya pada Maret 2025 serta kemenangan tandang Atletico di San Mames pada Agustus 2024 juga menjadi bagian dari catatan tersebut.

Klasemen Athletic Bilbao vs Atlético Madrid

Di klasemen awal LaLiga 2026/27, Atletico Madrid menempati posisi ketiga setelah kemenangan mereka pada pekan pembuka, sementara Athletic Bilbao berada di peringkat ke-10.