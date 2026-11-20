Atalanta menjamu Genoa pada Senin, 14 Desember 2026 di New Balance Arena, Bergamo.

Pada musim 2025/26, Atalanta menang telak 4-0 pada babak 16 besar Coppa Italia di Bergamo, lalu meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Genoa dalam laga Serie A berkat sundulan Isak Hien pada menit-menit akhir. Namun, Genoa menunjukkan perlawanan lebih kuat dalam pertemuan terakhir mereka pada 2 Mei 2026, dengan menahan Atalanta imbang 0-0 di New Balance Arena.

Simak panduan GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Atalanta vs Genoa, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A Atalanta vs Genoa dimulai?

Atalanta vs Genoa berlangsung di New Balance Arena, Bergamo, pada Senin, 14 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Atalanta vs Genoa?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Serie A Atalanta vs Genoa:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi dan portal tiket Atalanta: Platform tiket resmi Atalanta merupakan sumber utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket. Tiket biasanya tersedia beberapa pekan sebelum pertandingan, dimulai dengan penjualan prioritas bagi pemegang Dea Card (kartu loyalitas/keanggotaan Atalanta), lalu dibuka untuk umum.

Platform tiket resmi Atalanta merupakan sumber utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket. Tiket biasanya tersedia beberapa pekan sebelum pertandingan, dimulai dengan penjualan prioritas bagi pemegang Dea Card (kartu loyalitas/keanggotaan Atalanta), lalu dibuka untuk umum. Kanal tiket resmi Genoa CFC (tribun tim tamu): Jika Anda mendukung Genoa dan ingin duduk di tribun tim tamu (Settore Ospiti), tiket dijual melalui kanal tiket resmi Genoa. Pembelian biasanya memerlukan Tessera del Tifoso (kartu loyalitas Genoa) dan dibatasi untuk pendukung tim tamu.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih bisa ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Serie A Atalanta vs Genoa?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Serie A Atalanta vs Genoa:

1. Kanal resmi klub

Tribun belakang gawang (Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini): €25 hingga €35.

€25 hingga €35. Tribun tim tamu (Settore Ospiti): €30 hingga €35.

€30 hingga €35. Sisi lapangan bagian bawah (Parterre Rinascimento): €80 hingga €85.

€80 hingga €85. Sisi tribun utama (Tribuna Rinascimento / Rinascimento G): €110 hingga €130.

€110 hingga €130. Tribun utama premium (Tribuna Ovest / Tribuna Onore): €110 hingga €175+.

€110 hingga €175+. Layanan VIP (pemandangan lapangan): €150 hingga €195+

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub telah habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun Curva / belakang gawang: Umumnya mulai sekitar €65 hingga €75.

Umumnya mulai sekitar Kursi di sisi lapangan: Biasanya berkisar antara €85 hingga €135.

Biasanya berkisar antara Tribun beratap dan tempat duduk dengan pemandangan premium: Berkisar antara €160 hingga €300+.

Atalanta vs Genoa di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa Atalanta vs Genoa

Atalanta mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 0-1 di kandang Monza dalam ajang Serie A, hasil yang mengakhiri rentetan laga tanpa kemenangan. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Kairat Almaty di Conference League dan menelan kekalahan telak 0-3 di kandang dari Parma. Dalam lima laga tersebut, Atalanta mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali, mencerminkan kelemahan pertahanan mereka selama periode itu.

Genoa meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 di kandang AC Milan, meski sebelumnya mereka mencatat tiga kemenangan beruntun atas Lecce, Juventus, dan Venezia. Tim asuhan De Rossi mencetak enam gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut, dengan kemenangan beruntun atas Juventus dan Lecce menjadi hasil yang paling menonjol.

Atalanta vs Genoa: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 2 Mei 2026 di Serie A, ketika laga di New Balance Arena berakhir 0-0. Sebelumnya, Genoa mengalahkan Atalanta 0-1 di kandang sendiri pada Desember 2025 di liga, sementara Atalanta memenangi pertemuan kedua tim di Coppa Italia dengan skor 4-0 pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Atalanta menang dua kali dan Genoa sekali, sementara dua laga berakhir imbang. Atalanta mencetak sepuluh gol dan Genoa empat gol dalam periode tersebut.