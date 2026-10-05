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Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Viking: Harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan mendadak, dan lainnya

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Aston Villa menghadapi Viking di Liga Champions. Begini cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Aston Villa akan menghadapi Viking pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Villa Park, Birmingham.

Villa memasuki pertandingan ini setelah memulai kiprah mereka di Eropa dengan kuat, termasuk kemenangan 3-2 atas Club Brugge pada laga pembuka. Viking mengamankan tempat mereka di fase utama kompetisi ini setelah mengalahkan Dinamo Zagreb dengan agregat 5-3 di babak play-off.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Viking, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Aston Villa vs Viking di Liga Champions?

Aston Villa vs Viking akan kick-off di Villa Park, Birmingham, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa vs Viking di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Aston Villa vs Viking di UEFA Champions League di Villa Park, ada beberapa opsi utama yang tersedia tergantung kelayakan dan anggaran:

1. Penjualan tiket resmi klub (langsung Aston Villa FC)

  • Tiket didistribusikan melalui portal penjualan tiket online resmi Aston Villa. Akses prioritas biasanya diberikan kepada pemegang Claret & Blue Season Ticket dan Official Members sebelum sisa tiket dijual secara umum.

2. Alokasi suporter tim tamu (langsung Viking FK)

  • Suporter yang bepergian dan ingin duduk di sektor khusus tim tamu harus mendapatkan tiket melalui kantor tiket resmi Viking FK atau jalur keanggotaan fan.

Berapa harga tiket Aston Villa vs Viking di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan UEFA Champions League Aston Villa vs Viking di Villa Park bervariasi tergantung apakah Anda membeli langsung melalui jalur resmi klub atau platform tiket sekunder.

1. Harga resmi klub (langsung Aston Villa FC)

Tiket standar resmi untuk masuk umum yang dijual langsung oleh Aston Villa dipatok dalam Poundsterling Inggris (£) dan secara kasar dikonversi sebagai berikut:

  • Non-pemegang tiket musiman:€105 - €117 (£89,50 - £99) tergantung zona stadion.
  • Paket UEFA 4 pertandingan / tarif bundel: ~€88 (£75 per pertandingan).

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi tempat duduk:

  • Tingkat atas (utara & selatan / belakang gawang): Mulai dari €120 - €200 per kursi
  • Tingkat bawah (North & South Stand): Dari €250 per kursi
  • Sisi panjang atas / bawah (Trinity Stand & Doug Ellis Stand):€300 - €375 per kursi
  • Paket VIP & hospitality: Mulai dari €240 - €310+ (termasuk akses lounge, makanan, dan minuman gratis)

Aston Villa vs Viking di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Viking

Aston Villa memasuki laga ini setelah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Tottenham Hotspur di Premier League, hasil yang menghentikan rangkaian sulit dan menghadirkan kemenangan liga pertama mereka musim ini. Villa juga mengalahkan Club Brugge 3-2 di Liga Champions pada 8 September, menunjukkan bahwa mereka mampu tampil di level ini. Kemenangan di Carabao Cup atas Coventry City semakin menambah catatan positif terbaru itu, meski kekalahan liga dari Nottingham Forest dan hasil imbang tanpa gol melawan Hull City menjadi pengingat akan inkonsistensi yang mewarnai awal kampanye mereka. Dalam lima pertandingan tersebut, Villa mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali.

Viking datang dengan performa yang kontras di kompetisi domestik, tetapi dengan pertanyaan serius yang harus dijawab di Eropa. Lima pertandingan terakhir mereka mencakup tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil domestik yang paling menonjol adalah kemenangan telak 8-1 atas Kristiansund BK di Eliteserien, meski kualitas lawan tersebut jelas tidak sebanding dengan sepak bola Liga Champions. Hasil yang lebih mencerminkan situasi mereka datang saat menghadapi VfB Stuttgart, ketika Viking kalah 3-1 di Eropa, yang memperlihatkan jarak antara kenyamanan mereka di level domestik dan tuntutan di level kontinental.

AVL

AVL - Performa

CLB
M2-3
NFO
K1-2
COV
M1-3
TOT
M2-3
SEV
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
VIK

VIK - Performa

SAN
S1-1
VFB
K3-1
KBK
M8-1
LIL
M3-0
MAD
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Aston Villa vs Viking: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Aston Villa dan Viking yang tercatat dalam data yang tersedia. Laga ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua klub di level ini.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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