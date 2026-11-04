Aston Villa menjamu Sunderland pada Sabtu, 21 November 2026 di Villa Park, Birmingham.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, Aston Villa lebih unggul dan tidak terkalahkan dalam empat laga terakhir melawan Sunderland. Pertemuan terakhir mereka di Premier League pada 19 April 2026 berlangsung sengit dengan tujuh gol di Villa Park dan berakhir dengan kemenangan tipis 4-3 untuk Aston Villa.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Aston Villa vs Sunderland, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Aston Villa vs Sunderland di Premier League dimulai?

Pertandingan Aston Villa vs Sunderland berlangsung di Villa Park, Birmingham, pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa vs Sunderland di Premier League?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket Aston Villa vs Sunderland:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs penjualan tiket resmi Aston Villa dan Sunderland. Ini merupakan cara paling aman dan tepercaya untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi, dengan ketentuan keanggotaan atau poin loyalitas yang berlaku.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Aston Villa vs Sunderland di Premier League?

Harga tiket pertandingan Aston Villa vs Sunderland di Premier League bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler dewasa: Umumnya berkisar antara £49 hingga £99 .

Umumnya berkisar antara . Tiket dengan potongan harga: Harga khusus bagi lansia (66 tahun ke atas), dewasa muda (di bawah 21 tahun), dan anggota Angkatan Bersenjata umumnya berkisar antara £41 hingga £89 .

Harga khusus bagi lansia (66 tahun ke atas), dewasa muda (di bawah 21 tahun), dan anggota Angkatan Bersenjata umumnya berkisar antara . Paket hospitality dan VIP: Paket hospitality resmi pada hari pertandingan dan akses ke lounge tersedia mulai £130 dan dapat jauh lebih mahal, bergantung pada kategori layanan bersantap dan tempat duduk.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menampilkan harga tiket berdasarkan permintaan pasar:

Tiket reguler yang dijual kembali: Harga tiket reguler yang ditawarkan biasanya mulai sekitar £71 untuk kursi di tribun atas atau di sisi pendek lapangan, bergantung pada tingkat permintaan secara keseluruhan.

Harga tiket reguler yang ditawarkan biasanya mulai sekitar untuk kursi di tribun atas atau di sisi pendek lapangan, bergantung pada tingkat permintaan secara keseluruhan. Kursi premium yang dijual kembali: Kursi dengan pemandangan utama dari sisi panjang lapangan atau di tribun bawah yang lebih dekat ke lapangan kerap berharga £200 hingga lebih dari £400.

Aston Villa vs Sunderland di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Sunderland

Aston Villa memasuki pertandingan ini dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Newcastle United di Premier League, setelah sebelumnya menang 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions. Dalam rangkaian laga tersebut, Villa juga meraih kemenangan 2-3 di markas Tottenham Hotspur. Sepanjang lima pertandingan itu, mereka mencetak 14 gol dan kebobolan lima kali. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih berasal dari hasil imbang 2-2 melawan Brentford.

Sunderland datang dengan catatan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 di markas Bournemouth pada ajang Premier League, setelah sebelumnya meraih kemenangan 1-2 di markas Torreense pada ajang Liga Europa. Tim asuhan Le Bris mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima laga tersebut. Kekalahan dari Bournemouth, Brighton, dan Manchester City di Premier League memperlihatkan inkonsistensi performa mereka di kompetisi domestik.

Aston Villa vs Sunderland: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Premier League pada 19 April 2026, ketika Aston Villa mengalahkan Sunderland 4-3 dalam laga dengan banyak gol di Villa Park. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadium of Light pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Villa memiliki rekor lebih baik. Rangkaian itu juga mencakup dua pertemuan di Championship pada 2017 dan 2018 yang dimenangi Villa.