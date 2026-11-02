Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Sunderland: Harga tiket Liga Primer Inggris, informasi pertandingan, penjualan tiket pada menit-menit terakhir, dan lainnya

Aston Villa menjamu Sunderland pada Sabtu, 21 November 2026 di Villa Park, Birmingham.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, Aston Villa lebih unggul dan tak terkalahkan dalam empat laga terakhir melawan Sunderland. Pertemuan terbaru mereka di Liga Primer pada 19 April 2026 berlangsung sengit dengan tujuh gol di Villa Park dan berakhir dengan kemenangan tipis 4-3 bagi Aston Villa.

Simak panduan GOAL tentang semua hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Aston Villa vs Sunderland, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Aston Villa vs Sunderland di Liga Primer dimulai?

Pertandingan Aston Villa vs Sunderland berlangsung di Villa Park, Birmingham, pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa vs Sunderland di Liga Primer?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket Aston Villa melawan Sunderland:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs penjualan tiket resmi Aston Villa dan Sunderland. Ini merupakan cara paling aman dan tepercaya untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi, bergantung pada persyaratan keanggotaan atau poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Aston Villa vs Sunderland di Liga Primer?

Harga tiket pertandingan Aston Villa melawan Sunderland di Liga Primer berbeda-beda, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa kategori umum: Biasanya berkisar antara £49 hingga £99 .

Biasanya berkisar antara . Tiket dengan harga khusus: Harga lebih rendah bagi lansia (66 tahun ke atas), dewasa muda (di bawah 21 tahun), dan anggota angkatan bersenjata umumnya berkisar antara £41 dan £89 .

Harga lebih rendah bagi lansia (66 tahun ke atas), dewasa muda (di bawah 21 tahun), dan anggota angkatan bersenjata umumnya berkisar antara . Paket hospitality dan VIP: Paket hospitality resmi pada hari pertandingan dan akses lounge mulai dari £130 dan dapat jauh lebih mahal, bergantung pada kategori layanan bersantap dan tempat duduk.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar: Tiket kategori umum yang ditawarkan biasanya mulai dari sekitar £71 untuk kursi di tribun atas atau sisi belakang gawang, bergantung pada tingkat permintaan secara keseluruhan.

Tiket kategori umum yang ditawarkan biasanya mulai dari sekitar untuk kursi di tribun atas atau sisi belakang gawang, bergantung pada tingkat permintaan secara keseluruhan. Kursi premium dari penjualan kembali: Kursi dengan pemandangan utama dari sisi panjang lapangan atau di tribun bawah yang lebih dekat ke lapangan kerap berkisar antara £200 hingga lebih dari £400.

Aston Villa vs Sunderland di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Sunderland

Aston Villa menghadapi pertandingan ini dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Newcastle United di Liga Primer, setelah sebelumnya menang 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions. Dalam periode itu, Villa juga meraih kemenangan 2-3 di markas Tottenham Hotspur. Dari lima laga tersebut, mereka mencetak 14 gol dan kebobolan lima kali. Satu-satunya kegagalan mereka meraih poin penuh terjadi saat bermain imbang 2-2 melawan Brentford.

Sunderland datang dengan catatan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir. Pada pertandingan terbaru, mereka kalah 2-0 di markas Bournemouth dalam ajang Liga Primer, setelah sebelumnya menang 1-2 di markas Torreense pada pertandingan Liga Europa. Tim asuhan Le Bris mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima laga tersebut. Kekalahan dari Bournemouth, Brighton, dan Manchester City di Liga Primer menunjukkan performa mereka yang tidak konsisten di kompetisi domestik.

Aston Villa vs Sunderland: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua klub berlangsung di Liga Primer pada 19 April 2026, ketika Aston Villa mengalahkan Sunderland 4-3 di Villa Park dalam laga yang menghasilkan banyak gol. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadium of Light pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Villa memiliki rekor lebih baik. Rangkaian pertemuan itu juga mencakup dua laga Championship pada 2017 dan 2018 yang dimenangi Villa.