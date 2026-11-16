Aston Villa menjamu Paris Saint-Germain pada Selasa, 8 Desember 2026 di Villa Park, Birmingham.

Pertemuan kompetitif terbaru kedua klub terjadi di Piala Super UEFA pada Agustus 2026, ketika Paris Saint-Germain menang tipis 2-1 atas Aston Villa. Sebelum laga Piala Super tersebut, keduanya bertemu dalam duel dua leg Liga Champions yang dramatis pada April 2025. Aston Villa memenangi leg kandang 3-2 sebelum PSG meraih kemenangan 3-1 pada leg kedua.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Aston Villa vs Paris Saint-Germain, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Champions Aston Villa vs Paris Saint-Germain dimulai?

Aston Villa vs Paris Saint-Germain berlangsung di Villa Park, Birmingham, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 8 Des 2026 - 15.00 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Aston Villa vs Paris Saint-Germain?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Liga Champions Aston Villa vs Paris Saint-Germain mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi klub tuan rumah, Aston Villa, bergantung pada ketersediaan serta periode prioritas bagi anggota dan pemegang tiket musiman.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Champions Aston Villa vs Paris Saint-Germain?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Champions Aston Villa vs Paris Saint-Germain:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Umumnya berkisar antara sekitar €55 hingga €130 .

Umumnya berkisar antara sekitar . Paket hospitalitas resmi: Biasanya mulai dari sekitar €300 hingga €500+.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun atas & sudut: Biasanya mulai dari sekitar €140 hingga €210 .

Biasanya mulai dari sekitar . Tribun standar di sisi panjang lapangan: Umumnya berkisar antara €170 hingga €280 .

Umumnya berkisar antara . Tribun bawah & tengah: Berkisar antara €250 hingga €350+ .

Berkisar antara . Hospitalitas VIP & korporat: Berkisar antara €400 hingga €1.100+.

Aston Villa vs Paris Saint-Germain di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Aston Villa vs Paris Saint-Germain

Aston Villa menghadapi pertandingan ini setelah meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir imbang 4-4 melawan Manchester United di Liga Primer Inggris, setelah sempat unggul 4-2 dan tampak akan menang. Sebelumnya, mereka kalah 3-0 di markas Barcelona dalam Liga Champions, meski kemenangan 2-1 atas Manchester City di Liga Primer Inggris pada Oktober menjadi salah satu hasil menonjol dalam rangkaian laga terakhir mereka. Villa mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan sepuluh gol. Ketidakstabilan ini tentu ingin diatasi Emery.

PSG datang dengan performa luar biasa setelah memenangi kelima laga terakhirnya di Ligue 1 dan Liga Champions. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Troyes di Ligue 1. Dalam lima laga terakhir, mereka mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga. Kemenangan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions dan kemenangan telak 6-0 atas Villarreal menunjukkan besarnya ancaman mereka saat ini.

Aston Villa vs Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi di Piala Super UEFA pada Agustus 2026, ketika PSG mengalahkan Aston Villa 2-1. Sebelumnya, kedua klub bertemu di Liga Champions pada April 2025. Villa memenangi leg kandang 3-2 sebelum PSG memenangi laga tandang 3-1. Dalam tiga pertemuan terakhir, PSG meraih dua kemenangan dan Villa satu.