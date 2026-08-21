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Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Nottingham Forest: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Aston Villa
Nottingham Forest

Dua mantan juara Eropa akan saling berhadapan di Villa Park pada September ini dan Anda bisa mengamankan kursi hari ini

Villa Park akan bergemuruh saat Aston Villa menghadapi sesama tim Midlands, Nottingham Forest, dalam laga Premier League yang menarik pada Sabtu, 12 September, dan Anda bisa hadir di sana dengan memesan tiket mulai hari ini.

Sejumlah besar pahlawan Aston Villa di Liga Europa mungkin sudah hengkang ke tempat baru, tetapi para pendukung berbaju claret dan biru langit menaruh kepercayaan penuh kepada Unai Emery, yang pernah mengatasi hambatan di perjalanan dengan sangat baik. Villa secara terkenal gagal memenangi lima laga pembuka EPL mereka musim lalu, sebelum kemudian meraih 12 kemenangan dalam 13 pertandingan berikutnya.

Forest menuju Birmingham masih berupaya menemukan konsistensi setelah kedatangan Oliver Glasner pada musim panas. Tanpa gangguan kompetisi Eropa kali ini, Forest akan sepenuhnya fokus untuk mendaki klasemen Premier League musim ini.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Aston Villa vs Nottingham Forest, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Aston Villa vs Nottingham Forest digelar?

Aston Villa vs Nottingham Forest berlangsung di Villa Park (Birmingham), pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 4
Villa Park

Cara membeli tiket Premier League Aston Villa vs Nottingham Forest

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan sold out, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka kepada publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, suporter juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Aston Villa vs Nottingham Forest?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda antara satu tim dan tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Tempat duduk di sisi tengah lapangan dan tribune bawah dikenakan harga premium, sementara tempat duduk di tribune atas belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

AVL

AVL - Performa

BMG
K2-1
BHA
K4-0
ARS
K0-1
HUL
S0-0
CLB
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
NFO

NFO - Performa

B29
M2-0
LEE
K0-1
LEE
K0-2
LIV
S2-2
TOT
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Aston VillaSeriNottingham Forest
3
1
1
Europa League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FT
Europa League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
10Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Aston Villa vs Nottingham Forest

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formasi
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Z. SuzukiZ. SuzukiA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaI. MaatsenI. MaatsenV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefP. TorresP. TorresE. BuendiaE. BuendiaB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. Barkleyteam-logoG. HemmingsN. JacksonN. JacksonM. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloO. AinaO. AinaX. SchlagerX. SchlagerD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsJ. McAteeJ. McAteeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Aston Villa

Susunan Pemain Utama

Nottingham Forest

Pemain Pengganti

Manajer

  • U. Emery
  • O. Glasner
Aston Villa

Cedera dan Larangan Bermain

Nottingham Forest

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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