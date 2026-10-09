Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Manchester City: Harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Aston Villa menjamu Manchester City pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Villa Park, Birmingham.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026, Aston Villa meraih kemenangan dramatis 2-1 di kandang Manchester City di Etihad Stadium untuk menutup musim sebelumnya. Pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua klub ini berlangsung sangat ketat, dengan empat dari lima duel terakhir mereka di Premier League ditentukan hanya oleh selisih satu gol.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Manchester City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Aston Villa vs Manchester City di Premier League?

Premier League - Pekan 8 24 Okt 2026 - 07.30 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Aston Villa vs Manchester City?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Aston Villa dan Manchester City di Villa Park, Anda memiliki beberapa opsi tergantung pada ketersediaan dan status keanggotaan:

1. Kanal resmi utama (Box Office Aston Villa)

Keanggotaan klub (anggota Claret & Cub): Cara paling aman dan paling andal untuk membeli tiket masuk umum secara langsung dengan harga resmi. Aston Villa lebih dulu merilis tiket kepada anggota resmi, dengan alokasi satu tiket per anggota.

Alokasi pemegang tiket musiman: Pemegang tiket musiman yang aktif sering kali mendapat akses untuk membeli tiket tambahan bagi keluarga atau teman pada jendela penjualan berikutnya sebelum penjualan umum.

Penjualan umum: Sisa tiket standar akan dijual untuk umum mendekati hari pertandingan. Namun, laga dengan permintaan tinggi melawan lawan papan atas seperti Manchester City jarang mencapai penjualan umum dan biasanya sudah habis pada fase keanggotaan.

2. Tribun tandang resmi (pendukung Manchester City)

Keanggotaan matchday Cityzens: Suporter yang ingin duduk di tribun tandang harus membeli melalui portal tiket resmi Manchester City. Tiket tandang dibatasi untuk anggota resmi dan pemegang season card dengan poin loyalitas yang mencukupi.

3. Platform tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dijual kembali oleh reseller jika tiket resmi habis, meski harganya bisa berbeda dari harga resmi.

Berapa harga tiket Premier League Aston Villa vs Manchester City?

Harga tiket untuk laga Premier League Aston Villa vs Manchester City di Villa Park bervariasi tergantung apakah Anda membelinya langsung dari klub atau melalui platform tiket sekunder. Sebagai pertandingan besar melawan Manchester City, laga ini masuk dalam kategori tiket tertinggi Aston Villa (Kategori 1).

1. Tiket langsung utama (Box Office Aston Villa)

Harga resmi matchday di Villa Park di berbagai zona tempat duduk (Zona 1-4) secara umum disusun sebagai berikut:

Tiket standar dewasa: £60 hingga £100+ tergantung pada zona stadion (misalnya Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End, atau North Stand) dan status keanggotaan.

Konsesi (usia di atas 66 tahun, di bawah 21 tahun, angkatan bersenjata): £45 hingga £75

Di bawah 18 tahun: £30 hingga £50

Sektor tandang (alokasi Manchester City): Regulasi Premier League membatasi harga tiket suporter tandang sebesar £30 untuk dewasa.

2. Marketplace tiket sekunder

Karena tiket standar untuk laga dengan permintaan tinggi melawan lawan papan atas biasanya habis pada fase penjualan resmi untuk anggota, tiket di platform tiket sekunder sepertiStubHubberfluktuasi berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal: Kursi standar masuk umum biasanya dimulai dari sekitar £95 hingga £120 di pasar tiket sekunder.

Harga rata-rata: Tempat duduk tengah di tier bawah atau sisi panjang lapangan rata-rata berada di kisaran £150 hingga £250+ .

Paket hospitality & VIP: Paket hospitality resmi pada hari pertandingan dimulai dari sekitar £200 hingga £350+ per orang.

Aston Villa vs Manchester City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Manchester City

Aston Villa memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan, untuk catatan W3-D1-L1. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-3 atas Tottenham Hotspur di Premier League, dan mereka juga meraih kemenangan 2-3 atas Club Brugge di Liga Champions dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu datang saat melawan Nottingham Forest, yang menang 1-2 di Villa Park. Dalam lima pertandingan itu, Villa mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol, mencerminkan niat menyerang mereka sekaligus sejumlah kerentanan di lini belakang.

Manchester City sedang dalam performa yang tangguh, memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di Premier League, Carabao Cup, dan Liga Champions untuk catatan sempurna W5-D0-L0. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-3 atas Sunderland di Premier League, dan mereka juga mencetak lima gol ke gawang Norwich City di Carabao Cup. Secara total dalam lima pertandingan itu, City mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat, meski tiga di antaranya datang pada laga terakhir mereka saja. Rangkaian kemenangan itu termasuk kemenangan tandang 0-1 atas Manchester United di liga, yang menegaskan konsistensi yang ditunjukkan tim Maresca saat bermain di luar kandang.

Aston Villa vs Manchester City: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Premier League pada Mei 2026, ketika Aston Villa menang 1-2 di Etihad Stadium, memberi City kekalahan dalam sebuah hasil penting pada akhir musim. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di Premier League, Villa menang tiga kali dan City menang dua kali, dengan total gol sama-sama sembilan untuk Villa dan sembilan untuk City dalam sampel tersebut. Riwayat terbaru antara kedua tim ini sangat kompetitif, dengan empat dari lima pertemuan terakhir ditentukan oleh selisih satu gol.