Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Mei 2026, Aston Villa meraih kemenangan dramatis 2–1 di kandang Manchester City, Stadion Etihad, untuk menutup musim sebelumnya.

Pertemuan kedua klub belakangan ini berlangsung sengit, dengan empat dari lima laga terakhir mereka di Liga Primer hanya ditentukan oleh selisih satu gol.

Kapan laga Aston Villa vs Manchester City di Liga Primer dimulai?

Premier League - Pekan 8 24 Okt 2026 - 07.30 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa vs Manchester City di Liga Primer?

Untuk membeli tiket laga Liga Primer antara Aston Villa dan Manchester City di Villa Park, Anda memiliki beberapa pilihan bergantung pada ketersediaan tiket dan status keanggotaan:

1. Kanal resmi utama (loket tiket Aston Villa)

Keanggotaan klub (Claret & Cub Members): Cara paling aman dan tepercaya untuk membeli tiket masuk umum secara langsung dengan harga resmi. Aston Villa lebih dahulu menyediakan tiket bagi anggota resmi, dengan jatah satu tiket per anggota.

Jatah pemegang tiket musiman: Pemegang tiket musiman yang masih aktif kerap mendapat kesempatan membeli tiket tambahan untuk keluarga atau teman pada tahap penjualan berikutnya sebelum penjualan umum.

Penjualan umum: Sisa tiket reguler dijual kepada masyarakat umum menjelang hari pertandingan. Namun, laga yang banyak diminati melawan lawan papan atas seperti Manchester City jarang mencapai tahap penjualan umum dan biasanya tiket habis pada tahap penjualan untuk anggota.

2. Tribun tandang resmi (suporter Manchester City)

Keanggotaan Cityzens Matchday: Suporter yang ingin duduk di tribun tim tamu harus membeli tiket melalui portal tiket resmi Manchester City. Tiket tandang hanya tersedia bagi anggota resmi dan pemegang kartu tiket musiman yang memiliki poin loyalitas mencukupi.

3. Platform penjualan tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering memuat tiket tempat duduk dari penjual kembali jika tiket resmi habis, meskipun harganya dapat berbeda dari harga resmi.

Berapa harga tiket Aston Villa vs Manchester City di Liga Primer?

Harga tiket pertandingan Liga Primer antara Aston Villa dan Manchester City di Villa Park bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya langsung dari klub atau melalui platform penjualan tiket sekunder. Sebagai laga bergengsi melawan Manchester City, pertandingan ini masuk kategori tiket tertinggi Aston Villa (Kategori 1).

1. Tiket resmi langsung (loket tiket Aston Villa)

Harga tiket resmi pertandingan di Villa Park untuk berbagai zona tempat duduk (Zona 1–4) secara umum adalah sebagai berikut:

Tiket reguler dewasa: £60 hingga £100+ , bergantung pada zona stadion (misalnya, Tribun Trinity Road, Tribun Doug Ellis, Holte End, atau Tribun Utara) dan status keanggotaan.

Tiket harga khusus (usia di atas 66 tahun, di bawah 21 tahun, personel angkatan bersenjata): £45 hingga £75

Usia di bawah 18 tahun: £30 hingga £50

Sektor tandang (jatah Manchester City): Peraturan Liga Primer membatasi harga tiket suporter tandang dewasa maksimal £30 .

2. Pasar tiket sekunder

Karena tiket reguler untuk laga yang banyak diminati melawan lawan papan atas biasanya habis pada tahap penjualan bagi anggota resmi, harga tiket di platform penjualan sekunder sepertiStubHubberfluktuasi mengikuti permintaan pasar:

Harga awal: Tiket reguler untuk tempat duduk umum biasanya mulai sekitar £95 hingga £120 di pasar tiket sekunder.

Harga rata-rata: Tiket tempat duduk di bagian tengah tribun bawah atau di sisi panjang lapangan rata-rata berharga £150 hingga £250+ .

Paket jamuan & VIP: Paket jamuan resmi pada hari pertandingan mulai sekitar £200 hingga £350+ per orang.

Aston Villa vs Manchester City di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Manchester City

Aston Villa memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, sekali imbang dan sekali kalah, dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Pada laga terakhirnya, Villa menang 2-3 di kandang Tottenham Hotspur dalam ajang Liga Primer. Dalam periode tersebut, Villa juga meraih kemenangan 2-3 atas Club Brugge di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan dalam rentang itu terjadi melawan Nottingham Forest, yang menang 1-2 di Villa Park. Dalam lima laga tersebut, Villa mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan, mencerminkan hasrat mereka untuk menyerang sekaligus kerentanan di lini belakang.

Manchester City sedang dalam performa luar biasa setelah memenangi kelima pertandingan terakhirnya di Liga Primer, Piala Carabao, dan Liga Champions, dengan catatan sempurna lima kemenangan tanpa hasil imbang atau kekalahan. Hasil terakhir City adalah kemenangan 5-3 atas Sunderland di Liga Primer. Mereka juga mencetak lima gol ke gawang Norwich City di Piala Carabao. Secara keseluruhan, City mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat dalam lima laga tersebut, meskipun tiga gol di antaranya terjadi pada pertandingan terakhir saja. Rentetan kemenangan itu mencakup kemenangan tandang 0-1 atas Manchester United di liga, yang menunjukkan konsistensi tim asuhan Maresca saat bermain tandang.

Aston Villa vs Manchester City: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Liga Primer pada Mei 2026, ketika Aston Villa menang 1-2 di Stadion Etihad. Kekalahan City itu menjadi hasil penting menjelang akhir musim. Dalam lima pertemuan terakhir mereka di Liga Primer, Villa menang tiga kali dan City dua kali, dengan kedua tim sama-sama mencetak sembilan gol. Pertemuan kedua tim belakangan ini berlangsung sangat ketat, dengan empat dari lima laga terakhir ditentukan oleh selisih satu gol.