Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Fulham: Harga tiket Liga Primer Inggris, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

Aston Villa menjamu Fulham pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Villa Park, Birmingham.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada April 2026, Fulham meraih kemenangan tipis 1-0 di Craven Cottage. Jika menilik lima pertemuan terakhir di berbagai kompetisi sebelum laga ini, Aston Villa lebih unggul dengan tiga kemenangan.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Aston Villa vs Fulham, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Aston Villa vs Fulham di Premier League dimulai?

Pertandingan Aston Villa vs Fulham berlangsung di Villa Park, Birmingham, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 9 31 Okt 2026 - 16.00 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa vs Fulham di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Aston Villa vs Fulham di Premier League, Anda dapat mempertimbangkan beberapa pilihan sesuai ketersediaan dan preferensi:

1. Kanal resmi klub

Kanal penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa langsung situs resmi Aston Villa atau Fulham FC. Untuk pertandingan kandang, tiket terlebih dahulu tersedia terutama bagi anggota klub dan pemegang tiket musiman, sebelum dijual kepada umum jika masih tersedia.

Paket hospitalitas resmi: Kedua klub menawarkan paket hospitalitas premium pada hari pertandingan yang mencakup kursi empuk, pilihan bersantap, dan akses ke area lounge. Paket ini dapat dibeli langsung melalui situs resmi klub meskipun tiket reguler sudah habis.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis seluruhnya, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Aston Villa vs Fulham di Premier League?

Harga tiket pertandingan Aston Villa vs Fulham bervariasi menurut kategori tempat duduk, status keanggotaan, dan jenis paket.

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler dewasa: Biasanya berkisar dari £49 hingga £99 , tergantung zona tempat duduk.

Tiket dengan harga khusus: Harga khusus, misalnya untuk lansia berusia 66 tahun ke atas, orang dewasa muda di bawah 21 tahun, atau anggota angkatan bersenjata, umumnya berkisar antara £41 dan £89 .

Tiket remaja dan anak-anak: Harga tiket untuk pendukung usia muda dan anak-anak jauh lebih rendah, dengan kategori remaja sering kali dipatok antara £21 dan £50 , tergantung kategorinya.

Keanggotaan klub: Sebagai syarat awal untuk membeli tiket dari penjualan utama dengan harga resmi, biaya keanggotaan klub untuk orang dewasa sekitar £50 hingga £60 (termasuk biaya wajib).

Paket hospitalitas dan VIP: Pengalaman hospitalitas premium pada hari pertandingan, yang mencakup akses lounge dan pilihan bersantap, dimulai dari £130 dan dapat jauh lebih mahal bergantung pada kategori paket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal tiket jual kembali: Tiket dimulai dari sekitar £60 hingga £90 untuk tempat duduk di tingkat atas atau dengan pemandangan dari sisi belakang gawang, bergantung pada permintaan.

Harga rata-rata di pasar: Tempat duduk standar di situs jual kembali populer umumnya berkisar antara £100 dan £200 , dengan harga yang berubah-ubah berdasarkan semakin dekatnya hari pertandingan dan performa terkini kedua tim.

Tempat duduk premium dari penjualan kembali: Tempat duduk dengan pemandangan utama dari sisi panjang lapangan atau di tingkat bawah yang lebih dekat dengan permainan di pasar sekunder kerap berkisar dari £200 hingga lebih dari £400 .

Aston Villa vs Fulham di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa dan Fulham

Aston Villa menyongsong pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhir di semua kompetisi: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaik mereka dalam periode itu adalah kemenangan tandang 3-2 atas Tottenham Hotspur di Premier League, sementara kemenangan 3-2 di markas Club Brugge dalam Champions League menunjukkan bahwa tim asuhan Emery mampu tampil baik saat bertandang. Kekalahan kandang 2-1 dari Nottingham Forest menjadi titik terendah dalam periode tersebut. Villa mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga itu, menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan peluang tetapi masih rentan dalam bertahan.

Lima laga terakhir Fulham menggambarkan tim yang kesulitan tampil konsisten, dengan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka di Premier League berakhir 1-1 di markas Manchester United, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol di markas Liverpool. Kemenangan tandang atas West Ham United di Carabao Cup menjadi hasil paling menonjol, tetapi dua kekalahan beruntun di liga dari Crystal Palace dan Sunderland pada awal periode itu menegaskan tantangan yang dihadapi tim asuhan Arbeloa. Fulham mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga tersebut.

Aston Villa vs Fulham: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi pada April 2026, ketika Fulham meraih kemenangan kandang 1-0 atas Aston Villa di Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Villa memiliki catatan keseluruhan yang lebih baik dengan memenangi tiga pertandingan, sementara Fulham meraih satu kemenangan dan satu pertandingan lainnya juga dimenangi Fulham. Hasil paling meyakinkan Villa dalam rangkaian pertemuan itu adalah kemenangan kandang 3-1 pada September 2025.