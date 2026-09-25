Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoFenerbahce
Book Aston Villa vs Fenerbahce Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Fenerbahce: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Aston Villa
Fenerbahce
Champions League

Aston Villa menghadapi Fenerbahce di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Aston Villa akan menghadapi Fenerbahce pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Villa Park, Birmingham.

Kedua tim terakhir kali bertemu pada Januari 2026 di Liga Europa UEFA, ketika Aston Villa meraih kemenangan tandang tipis 1-0 di Istanbul. Dengan Villa Park diperkirakan penuh, laga ini memberi Fenerbahçe kesempatan langsung untuk membalas kekalahan mereka sebelumnya di tanah Inggris.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Fenerbahce, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liga Champions Aston Villa vs Fenerbahce?

Aston Villa vs Fenerbahce berlangsung di Villa Park, Birmingham, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

crest
Champions League - Pekan 2
Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Aston Villa vs Fenerbahce?

Untuk membeli tiket Aston Villa vs Fenerbahçe di Liga Champions UEFA, Anda bisa mengikuti jalur pembelian utama berikut:

1. Kanal tiket resmi Aston Villa (suporter kandang)

  • Wajib menjadi member: Tiket pertandingan resmi didistribusikan melalui platform tiket Aston Villa. Jendela prioritas dibuka lebih dulu untuk member resmi My Villa, dengan alokasi satu tiket per member.
  • Penjualan umum & penjualan kembali: Jika tiket masih tersisa setelah periode prioritas member, tiket akan dijual secara umum. Sebagai alternatif, Anda bisa memeriksa platform resmi Season Ticket Resale di situs klub, tempat pemegang tiket musiman mendaftarkan kursi dengan harga nominal menjelang hari pertandingan.

2. Paket hospitality (resmi & terjamin)

  • Jika tiket standar habis terjual, Villa Park menawarkan paket hospitality resmi pada hari pertandingan, seperti Trinity Road Stand atau The Lower Grounds. Paket ini mencakup kursi empuk serta pilihan makanan dan minuman, dan tidak memerlukan membership untuk pembelian.

3. Kanal resmi klub tamu (Fenerbahçe / suporter tandang)

  • Tiket sektor tandang dialokasikan langsung kepada Fenerbahçe dan dijual sesuai sistem tiket klub mereka, biasanya didistribusikan melalui platform Passolig/Passo atau alokasi klub suporter resmi. Suporter tandang akan ditempatkan di alokasi tim tamu yang telah ditentukan di Doug Ellis Stand.

4. Marketplace tiket sekunder

  • Untuk pertandingan yang tiketnya sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dari fan ke fan. Harga di platform sekunder berfluktuasi berdasarkan permintaan dan biasanya tercantum di atas harga nominal.

Berapa harga tiket Liga Champions Aston Villa vs Fenerbahce?

Harga tiket untuk Aston Villa vs Fenerbahçe di Liga Champions UEFA bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

1. Tiket resmi dengan harga nominal (Villa Park)

  • Tiket standar dewasa: Berkisar dari €85 hingga €115 (£70 hingga £94), tergantung tingkat tempat duduk dan zona stadion, dengan diskon tersedia untuk junior dan lansia.
  • Alokasi suporter tandang: Dialokasikan langsung melalui Fenerbahçe dan biasanya dihargai sekitar €60 hingga €85 (£50 hingga £70).

2. Hospitality resmi hari pertandingan

  • Paket hospitality premium dimulai dari sekitar €240 hingga €420+ (£200 hingga £350+) per orang, tergantung pada fasilitas makan dan akses lounge.

3. Marketplace sekunder & penjualan kembali

  • Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga awal umumnya dimulai dari sekitar €120 hingga €150 untuk kursi standar, dengan rata-rata harga listing naik jauh lebih tinggi, sering kali €250 hingga €500+, tergantung lokasi kursi dan permintaan menjelang hari pertandingan.

Aston Villa vs Fenerbahce di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Fenerbahce

Aston Villa mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Nottingham Forest di Premier League pada 12 September, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Arsenal dalam pertandingan liga sebelumnya. Sisi positif dari rangkaian laga itu adalah kemenangan tandang 3-2 atas Club Brugge di Liga Champions pada 8 September. Villa mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan delapan gol.

Fenerbahce meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 melawan Gaziantep FK di Super Lig pada 14 September, setelah bermain imbang 1-1 dengan Roma di Liga Champions. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 2-1 atas Lyon di kualifikasi Liga Champions pada Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Fenerbahce mencetak enam gol dan kebobolan lima gol.

AVL

AVL - Performa

HUL
S0-0
CLB
M2-3
NFO
K1-2
COV
M1-3
TOT
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
FB

FB - Performa

SAM
M0-2
BJK
K1-2
ROM
S1-1
GAZ
S0-0
EYU
M8-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Aston Villa vs Fenerbahce: Rekor head-to-head terbaru

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua klub ini dalam dataset ini terjadi pada 22 Januari 2026, ketika Aston Villa menang 1-0 saat bertandang ke markas Fenerbahce di Liga Europa. Hasil itu memberi Villa keunggulan dalam rekor head-to-head, dengan satu kemenangan dari satu pertemuan.

Head to Head

Aston VillaSeriFenerbahce
1
0
0
Europa League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
1Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/1
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google