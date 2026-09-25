Aston Villa akan menghadapi Fenerbahce pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Villa Park, Birmingham.

Kedua tim terakhir kali bertemu pada Januari 2026 di Liga Europa UEFA, ketika Aston Villa meraih kemenangan tandang tipis 1-0 di Istanbul. Dengan Villa Park diperkirakan penuh, laga ini memberi Fenerbahçe kesempatan langsung untuk membalas kekalahan mereka sebelumnya di tanah Inggris.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Fenerbahce, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liga Champions Aston Villa vs Fenerbahce?

Aston Villa vs Fenerbahce berlangsung di Villa Park, Birmingham, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Aston Villa vs Fenerbahce?

Untuk membeli tiket Aston Villa vs Fenerbahçe di Liga Champions UEFA, Anda bisa mengikuti jalur pembelian utama berikut:

1. Kanal tiket resmi Aston Villa (suporter kandang)

Wajib menjadi member: Tiket pertandingan resmi didistribusikan melalui platform tiket Aston Villa. Jendela prioritas dibuka lebih dulu untuk member resmi My Villa , dengan alokasi satu tiket per member.

Penjualan umum & penjualan kembali: Jika tiket masih tersisa setelah periode prioritas member, tiket akan dijual secara umum. Sebagai alternatif, Anda bisa memeriksa platform resmi Season Ticket Resale di situs klub, tempat pemegang tiket musiman mendaftarkan kursi dengan harga nominal menjelang hari pertandingan.

2. Paket hospitality (resmi & terjamin)

Jika tiket standar habis terjual, Villa Park menawarkan paket hospitality resmi pada hari pertandingan, seperti Trinity Road Stand atau The Lower Grounds. Paket ini mencakup kursi empuk serta pilihan makanan dan minuman, dan tidak memerlukan membership untuk pembelian.

3. Kanal resmi klub tamu (Fenerbahçe / suporter tandang)

Tiket sektor tandang dialokasikan langsung kepada Fenerbahçe dan dijual sesuai sistem tiket klub mereka, biasanya didistribusikan melalui platform Passolig/Passo atau alokasi klub suporter resmi. Suporter tandang akan ditempatkan di alokasi tim tamu yang telah ditentukan di Doug Ellis Stand.

4. Marketplace tiket sekunder

Untuk pertandingan yang tiketnya sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dari fan ke fan. Harga di platform sekunder berfluktuasi berdasarkan permintaan dan biasanya tercantum di atas harga nominal.

Berapa harga tiket Liga Champions Aston Villa vs Fenerbahce?

Harga tiket untuk Aston Villa vs Fenerbahçe di Liga Champions UEFA bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

1. Tiket resmi dengan harga nominal (Villa Park)

Tiket standar dewasa: Berkisar dari €85 hingga €115 (£70 hingga £94), tergantung tingkat tempat duduk dan zona stadion, dengan diskon tersedia untuk junior dan lansia.

Alokasi suporter tandang: Dialokasikan langsung melalui Fenerbahçe dan biasanya dihargai sekitar €60 hingga €85 (£50 hingga £70).

2. Hospitality resmi hari pertandingan

Paket hospitality premium dimulai dari sekitar €240 hingga €420+ (£200 hingga £350+) per orang, tergantung pada fasilitas makan dan akses lounge.

3. Marketplace sekunder & penjualan kembali

Di platform tiket sekunder seperti StubHub , harga awal umumnya dimulai dari sekitar €120 hingga €150 untuk kursi standar, dengan rata-rata harga listing naik jauh lebih tinggi, sering kali €250 hingga €500+ , tergantung lokasi kursi dan permintaan menjelang hari pertandingan.

Aston Villa vs Fenerbahce di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Fenerbahce

Aston Villa mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Nottingham Forest di Premier League pada 12 September, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Arsenal dalam pertandingan liga sebelumnya. Sisi positif dari rangkaian laga itu adalah kemenangan tandang 3-2 atas Club Brugge di Liga Champions pada 8 September. Villa mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan delapan gol.

Fenerbahce meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 melawan Gaziantep FK di Super Lig pada 14 September, setelah bermain imbang 1-1 dengan Roma di Liga Champions. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 2-1 atas Lyon di kualifikasi Liga Champions pada Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Fenerbahce mencetak enam gol dan kebobolan lima gol.

Aston Villa vs Fenerbahce: Rekor head-to-head terbaru

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua klub ini dalam dataset ini terjadi pada 22 Januari 2026, ketika Aston Villa menang 1-0 saat bertandang ke markas Fenerbahce di Liga Europa. Hasil itu memberi Villa keunggulan dalam rekor head-to-head, dengan satu kemenangan dari satu pertemuan.