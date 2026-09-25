Kedua tim terakhir kali bertemu pada Januari 2026 di Liga Europa UEFA, ketika Aston Villa meraih kemenangan tandang tipis 1-0 di Istanbul. Dengan Villa Park diperkirakan penuh, pertemuan ini memberi Fenerbahçe kesempatan langsung untuk membalas kekalahan sebelumnya di tanah Inggris.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Fenerbahce, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Aston Villa vs Fenerbahce di Liga Champions?

Aston Villa vs Fenerbahce digelar di Villa Park, Birmingham, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa vs Fenerbahce di Liga Champions?

Untuk membeli tiket Aston Villa vs Fenerbahçe di Liga Champions UEFA, Anda dapat mengikuti jalur pembelian utama berikut:

1. Kanal penjualan tiket resmi Aston Villa (suporter tuan rumah)

Wajib keanggotaan: Tiket pertandingan resmi didistribusikan melalui platform penjualan tiket Aston Villa. Periode prioritas dibuka lebih dulu untuk anggota resmi My Villa , yang memungkinkan satu tiket per anggota.

Penjualan umum & penjualan kembali: Jika tiket masih tersedia setelah periode prioritas anggota, tiket akan dijual secara umum. Sebagai alternatif, Anda bisa memeriksa platform resmi Season Ticket Resale di situs klub, tempat pemegang tiket musiman menjual kursi dengan harga nominal menjelang hari pertandingan.

2. Paket hospitality (resmi & terjamin)

Jika tiket standar habis terjual, Villa Park menawarkan paket hospitality resmi pada hari pertandingan, seperti Trinity Road Stand atau The Lower Grounds. Paket ini mencakup kursi empuk serta pilihan makanan dan minuman, dan tidak memerlukan keanggotaan untuk membelinya.

3. Kanal resmi klub tamu (Fenerbahçe / suporter tandang)

Tiket untuk sektor tandang dialokasikan langsung kepada Fenerbahçe dan dijual sesuai sistem penjualan tiket klub mereka, biasanya didistribusikan melalui platform Passolig/Passo atau alokasi klub suporter resmi. Suporter tandang akan ditempatkan di alokasi khusus tim tamu di Doug Ellis Stand.

4. Marketplace tiket sekunder

Untuk laga yang tiketnya habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket antarsuporter. Harga di platform sekunder berfluktuasi berdasarkan permintaan dan biasanya tercantum di atas harga nominal.

Berapa harga tiket Aston Villa vs Fenerbahce di Liga Champions?

Harga tiket untuk Aston Villa vs Fenerbahçe di Liga Champions UEFA bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

1. Tiket resmi harga nominal (Villa Park)

Tiket standar dewasa: Berkisar dari €85 hingga €115 (£70 hingga £94), tergantung tier tempat duduk dan zona stadion, dengan diskon tersedia untuk junior dan lansia.

Alokasi suporter tandang: Dialokasikan langsung melalui Fenerbahçe dan biasanya dibanderol sekitar €60 hingga €85 (£50 hingga £70).

2. Hospitality resmi hari pertandingan

Paket hospitality premium dimulai dari sekitar €240 hingga €420+ (£200 hingga £350+) per orang, tergantung inklusi makan dan akses lounge.

3. Marketplace sekunder & penjualan kembali

Di platform tiket sekunder seperti StubHub , harga awal umumnya mulai dari sekitar €120 hingga €150 untuk kursi standar, dengan rata-rata harga yang tercantum meningkat jauh lebih tinggi, sering kali €250 hingga €500+ , tergantung lokasi kursi dan permintaan menjelang hari pertandingan.

Aston Villa vs Fenerbahce di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Fenerbahce

Aston Villa mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Nottingham Forest di Premier League pada 12 September, sementara pada laga liga sebelumnya mereka kalah 1-0 dari Arsenal. Catatan positif dalam rangkaian itu adalah kemenangan tandang 3-2 atas Club Brugge di Liga Champions pada 8 September. Villa mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan delapan gol.

Fenerbahce meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Gaziantep FK di Super Lig pada 14 September, setelah hasil imbang 1-1 dengan Roma di Liga Champions. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 2-1 atas Lyon di kualifikasi Liga Champions pada Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Fenerbahce mencetak enam gol dan kebobolan lima gol.

Aston Villa vs Fenerbahce: Rekor pertemuan terbaru

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua klub ini dalam dataset ini terjadi pada 22 Januari 2026, ketika Aston Villa menang 1-0 di kandang Fenerbahce di Liga Europa. Hasil itu memberi Villa keunggulan dalam rekor pertemuan, dengan satu kemenangan dari satu laga.