Aston Villa menjamu Everton pada Rabu, 2 Desember 2026 di Villa Park, Birmingham.

Pertemuan terbaru kedua tim di Liga Primer berlangsung ketat secara taktik, termasuk kemenangan tipis 1-0 Everton di Villa Park. Sebelum kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah itu, kedua tim bermain imbang 0-0 di Goodison Park pada September 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Everton, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Aston Villa vs Everton di Liga Primer dimulai?

Laga Aston Villa vs Everton dimulai di Villa Park, Birmingham, pada Rabu, 2 Desember 2026.

Premier League - Pekan 13 2 Des 2026 - 15.15 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa vs Everton di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Aston Villa vs Everton di Liga Primer mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Aston Villa (untuk pendukung tuan rumah) atau portal penjualan tiket resmi Everton (untuk pendukung tim tamu), asalkan Anda memiliki keanggotaan klub yang diperlukan dan memenuhi kriteria poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket utama sudah habis.

Berapa harga tiket Aston Villa vs Everton di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Aston Villa vs Everton di Liga Primer mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Berkisar antara sekitar £61 hingga £115 .

Berkisar antara sekitar . Tiket dengan harga khusus: Umumnya berkisar antara sekitar £46,50 hingga £88 .

Umumnya berkisar antara sekitar . Tiket junior: Mulai dari sekitar £29,50 .

Mulai dari sekitar . Biaya keanggotaan klub: Totalnya sekitar £59,95.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal tiket yang dijual kembali: Umumnya mulai dari sekitar £65 hingga £82 .

Umumnya mulai dari sekitar . Harga rata-rata di pasar: Umumnya mulai dari sekitar £115 hingga £180 .

Umumnya mulai dari sekitar . Paket hospitality: Mulai dari £120+.

Aston Villa vs Everton di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Everton

Aston Villa memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan sekali bermain imbang. Pada laga terbarunya, Villa menang 2-1 atas Manchester City di Liga Primer. Dalam rangkaian tersebut, Villa juga mencatat kemenangan 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions. Villa mencetak 13 gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan itu, dengan satu-satunya poin yang gagal diraih terjadi saat bermain imbang 2-2 di kandang Brentford.

Everton mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Arsenal di Liga Primer, sementara dalam rangkaian itu Everton juga kalah 2-0 dari Chelsea. Everton bermain imbang 2-2 dengan Hull City serta meraih kemenangan atas Ipswich Town dan Wolverhampton Wanderers pada pertandingan-pertandingan sebelumnya dalam rangkaian tersebut.

Aston Villa vs Everton: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Januari 2026, ketika Everton menang 1-0 di Villa Park dalam laga Liga Primer. Dalam lima pertemuan terakhir, Aston Villa memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan berbanding satu milik Everton, sementara dua pertandingan berakhir imbang. Kedua tim bermain imbang dalam dua dari lima pertemuan itu, sedangkan hasil paling menonjol bagi Villa adalah kemenangan kandang 3-2 pada September 2024.