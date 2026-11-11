Aston Villa menjamu Crystal Palace pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Villa Park, Birmingham.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 7 Januari 2026 dan berakhir imbang 0-0 dalam laga ketat di Selhurst Park. Sebelum hasil imbang itu, Crystal Palace meraih kemenangan telak 3-0 atas Aston Villa di Villa Park pada Agustus 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Crystal Palace, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Aston Villa vs Crystal Palace di Premier League dimulai?

Laga Aston Villa vs Crystal Palace dimulai di Villa Park, Birmingham, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Premier League - Pekan 14 5 Des 2026 - 10.00 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa vs Crystal Palace di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Aston Villa vs Crystal Palace di Premier League mendatang, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Aston Villa: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Aston Villa. Bergantung pada tahap penjualan dan ketersediaan, pembeli biasanya harus berstatus anggota Claret atau pemegang tiket musiman.

Tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Aston Villa. Bergantung pada tahap penjualan dan ketersediaan, pembeli biasanya harus berstatus anggota Claret atau pemegang tiket musiman. Bursa tiket resmi Crystal Palace: Suporter tim tamu dapat mengajukan pembelian tiket melalui jatah tiket resmi Crystal Palace, yang didistribusikan berdasarkan poin loyalitas dan status pemegang tiket musiman.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika jatah penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Aston Villa vs Crystal Palace di Premier League?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Aston Villa vs Crystal Palace di Premier League mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa: Berkisar antara £44,50 hingga £75 .

Berkisar antara . Tiket dengan potongan harga: Berkisar dari £22 hingga £75 .

Berkisar dari . Tiket junior: Tersedia mulai £13,50.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket masuk umum standar: Mulai sekitar £190 .

Mulai sekitar . Tempat duduk premium dan paket keramahtamahan: Berkisar dari £121 hingga £700 lebih.

Aston Villa vs Crystal Palace di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Aston Villa vs Crystal Palace

Aston Villa mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Villa kalah 3-0 dari Barcelona di Liga Champions, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Fulham di Premier League. Hasil terbaik Villa dalam rentang tersebut adalah kemenangan 2-1 atas Manchester City di Premier League. Dalam lima pertandingan itu, Villa mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali.

Crystal Palace meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, Palace kalah 2-0 dari Tottenham Hotspur di Premier League. Satu-satunya kemenangan dalam rentang tersebut diraih atas Fulham di Piala Carabao, sementara Palace juga kalah 5-0 dari Brighton di Premier League. Dalam lima pertandingan itu, Palace mencetak empat gol dan kebobolan sepuluh kali.

Aston Villa vs Crystal Palace: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Premier League pada 7 Januari 2026, ketika Crystal Palace dan Aston Villa bermain imbang 0-0 di Selhurst Park. Sebelumnya, Aston Villa menjamu Crystal Palace pada Agustus 2025 dan kalah 3-0 di Villa Park. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Crystal Palace memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, sementara Villa belum menang dan dua laga lainnya berakhir imbang. Hasil tersebut mencakup kemenangan 3-0 Palace di Piala FA di Selhurst Park pada April 2025 dan kemenangan 4-1 di Premier League pada Februari 2025.