Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Arsenal: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Momen besar menanti pada Senin, 31 Agustus, saat Aston Villa menggelar penyambutan istimewa untuk juara bertahan Premier League, Arsenal. Tak ada yang menandingi laga tengah pekan di bawah sorotan lampu Villa Park, dan Anda bisa hadir di sana dengan mengamankan kursi mulai hari ini.

Meski sebagian fans mungkin berharap laga kandang pertama yang lebih mudah, mereka tak boleh lupa bahwa di bawah kepemimpinan gemilang Unai Emery selama lebih dari tiga tahun, Villa sudah dua kali mengalahkan Arsenal yang bersaing dalam perebutan gelar di Villa Park dan secara terkenal menyapu bersih dua pertemuan melawan Arsenal pada musim 2023/24.

Kemenangan 2-1 atas Arsenal di Villa Park musim lalu menjadi salah satu kemenangan paling berkesan sepanjang kampanye, dengan gol Emiliano Buendia pada menit ke-95 membuat para pendukung di Holte End larut dalam kegembiraan.

Apakah kita akan kembali disuguhi laga klasik di Villa Park? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Aston Villa vs Arsenal, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Aston Villa vs Arsenal dimainkan?

Aston Villa vs Arsenal dijadwalkan kick-off pada pukul 20.00 BST, Senin, 31 Agustus, di Villa Park, Birmingham.

Premier League - Pekan 2 31 Agu 2026 - 15.00 Villa Park

Cara membeli tiket Premier League Aston Villa vs Arsenal

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individual hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, aturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak ballot untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan habis terjual, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota praktis tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Aston Villa vs Arsenal?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tingkat bawah dibanderol premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Butuh keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan sudah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket tersebut hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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