Arsenal menjamu Real Madrid pada Rabu, 9 Desember 2026 di Emirates Stadium, London.

Kedua raksasa Eropa itu terakhir kali bertemu di perempat-final Liga Champions musim 2024/25. Arsenal meraih kemenangan meyakinkan dengan agregat 5-1 dalam duel dua leg tersebut, setelah menang 3-0 di Emirates Stadium dan 2-1 di kandang lawan, Bernabéu.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Real Madrid, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Arsenal vs Real Madrid di Liga Champions dimulai?

Arsenal vs Real Madrid berlangsung di Emirates Stadium, London, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Real Madrid di Liga Champions?

Berikut opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Arsenal vs Real Madrid di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal tiket resmi atau platform keanggotaan Arsenal merupakan cara paling aman dan tepercaya. Tiket biasanya dialokasikan melalui sistem undian atau periode prioritas bagi anggota dan pemegang tiket musiman.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Arsenal vs Real Madrid di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Arsenal vs Real Madrid di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Undian tiket reguler klub / Anggota: Umumnya berkisar antara sekitar €45 hingga €135.

Umumnya berkisar antara sekitar Paket Club Level / Keramahtamahan: Mulai dari sekitar €450 hingga €1.200+.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune atas / Kursi di sisi belakang gawang: Biasanya mulai dari sekitar €475 hingga €520 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kursi di sisi panjang lapangan / Tribune bawah premium: Umumnya berkisar antara €580 hingga €750+ .

Umumnya berkisar antara . VIP / Blok penjualan kembali eksklusif: Berkisar antara €1.000 hingga lebih dari €5.500.

Arsenal vs Real Madrid di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal dan Real Madrid

Arsenal memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih terjadi saat bermain imbang 1-1 melawan Fleetwood Town di Piala Liga Inggris. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Hull City di Liga Primer, sementara mereka juga menang 0-1 di kandang Liverpool. Dalam lima pertandingan tersebut, Arsenal mencetak lima gol dan kebobolan tiga kali. Performa mereka di Eropa juga tergolong solid setelah menang 1-2 di kandang Slavia Prague dalam laga Liga Champions.

Real Madrid memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, menjadikannya tim dengan performa terbaik menjelang laga ini. Dalam pertandingan terbarunya, Madrid menang 0-3 atas Valencia di LaLiga. Mereka juga mengalahkan Barcelona 1-2 di kandang lawan dalam kompetisi yang sama. Di Eropa, Madrid mencetak sembilan gol dalam tiga pertandingan Liga Champions selama periode tersebut, termasuk saat menang 4-1 atas RB Leipzig dan 2-3 di kandang AEK Athens. Dalam kelima pertandingan itu, tim asuhan Mourinho mencetak 13 gol dan kebobolan empat kali.

Arsenal vs Real Madrid: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan kompetitif terakhir kedua klub terjadi pada babak 16 besar Liga Champions pada April 2025, ketika Real Madrid menjamu Arsenal dan kalah 1-2 di Bernabéu. Leg pertama, yang dimainkan di Emirates Stadium pada 8 April 2025, berakhir 3-0 untuk Arsenal. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, termasuk dua pertandingan Liga Champions pada 2006 dan satu laga persahabatan pada 2008, Arsenal meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari Real Madrid. Arsenal mencetak tujuh gol dan kebobolan dua kali dalam pertandingan-pertandingan tersebut.