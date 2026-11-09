Arsenal Hotspur menjamu Manchester City pada Minggu, 29 November 2026, di Stadion Emirates, London.

Pertemuan terakhir berlangsung di FA Community Shield pada 16 Agustus 2026, ketika Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 3-0. Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada April 2026, Manchester City menang tipis 2-1 di Stadion Etihad.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Manchester City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Arsenal vs Manchester City di Liga Primer dimulai?

Arsenal vs Manchester City berlangsung di Stadion Emirates, London, pada Minggu, 29 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Manchester City di Liga Primer?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Arsenal vs Manchester City di Liga Primer:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Arsenal FC: Pemegang keanggotaan Red, Silver, atau Junior dapat mengikuti sistem undian tiket untuk pertandingan kandang di Stadion Emirates. Tiket yang tersisa setelah pengundian biasanya tersedia melalui platform resmi Ticket Exchange bagi anggota.

Pemegang keanggotaan Red, Silver, atau Junior dapat mengikuti sistem undian tiket untuk pertandingan kandang di Stadion Emirates. Tiket yang tersisa setelah pengundian biasanya tersedia melalui platform resmi Ticket Exchange bagi anggota. Situs resmi Manchester City FC: Jika Anda mendukung tim tamu, periksa portal tiket resmi Manchester City untuk mengetahui rincian alokasi dan persyaratan tiket laga tandang bagi pemegang tiket musiman serta anggota resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah terjual habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Arsenal vs Manchester City di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang antara Arsenal dan Manchester City:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum melalui undian: Harganya berkisar dari sekitar £28 hingga lebih dari £100 , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan.

Harganya berkisar dari sekitar hingga lebih dari , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan. Club Level (VIP / hospitality): Umumnya mulai dari sekitar £250 hingga lebih dari £400 per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk standar dari penjualan kembali: Umumnya mulai dari sekitar £100 hingga lebih dari £200 untuk kursi di tingkat atas atau kursi standar.

Umumnya mulai dari sekitar untuk kursi di tingkat atas atau kursi standar. Tempat duduk premium / tingkat bawah dari penjualan kembali: Harganya berkisar antara £300 dan lebih dari £700 per tiket, bergantung pada seberapa dekat waktu pertandingan dan tingkat permintaan secara keseluruhan.

Arsenal vs Manchester City di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal vs Manchester City

Arsenal meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, tanpa sekali pun kalah. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Everton di Liga Primer. Arsenal juga mengalahkan Nottingham Forest 1-0 dalam laga tandang di liga. Arsenal bermain imbang 2-2 dengan Bayern Munich di Liga Champions dalam rentang tersebut, dengan mencetak 10 gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan itu.

Manchester City meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Aston Villa di Liga Primer. Manchester City juga kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Dalam rentang yang sama, City mengalahkan Liverpool 3-0 dalam laga tandang dan menghajar AEK Athens 5-1 di kompetisi Eropa.

Arsenal vs Manchester City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim adalah laga Community Shield pada 16 Agustus 2026, yang dimenangi Arsenal 3-0. Dalam pertemuan sebelumnya di Liga Primer, yang berlangsung pada April 2026, Manchester City menang 2-1 di Stadion Etihad. Dari lima pertemuan terakhir, Arsenal menang dua kali, City menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang.