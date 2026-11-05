Arsenal Hotspur menjamu Manchester City pada Minggu, 29 November 2026, di Emirates Stadium, London.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di FA Community Shield pada 16 Agustus 2026, ketika Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 3-0. Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada April 2026, Manchester City menang tipis 2-1 di Etihad Stadium.

Simak GOAL untuk mengetahui semua informasi yang Anda perlukan tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Manchester City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Arsenal vs Manchester City di Liga Primer dimulai?

Arsenal vs Manchester City berlangsung di Emirates Stadium, London, pada Minggu, 29 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Manchester City di Liga Primer?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer antara Arsenal dan Manchester City:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Arsenal FC: Pemegang keanggotaan Red, Silver, atau Junior dapat mengikuti sistem undian tiket untuk pertandingan kandang di Emirates Stadium. Tiket yang tersisa setelah pengundian biasanya tersedia melalui platform resmi Ticket Exchange bagi anggota.

Pemegang keanggotaan Red, Silver, atau Junior dapat mengikuti sistem undian tiket untuk pertandingan kandang di Emirates Stadium. Tiket yang tersisa setelah pengundian biasanya tersedia melalui platform resmi Ticket Exchange bagi anggota. Situs resmi Manchester City FC: Jika Anda mendukung tim tamu, periksa portal tiket resmi Manchester City untuk mengetahui rincian alokasi dan kriteria pembelian tiket laga tandang bagi pemegang tiket musiman serta anggota resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Arsenal vs Manchester City di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang antara Arsenal dan Manchester City:

1. Kanal resmi klub

Tiket kategori umum melalui undian: Berkisar dari sekitar £28 hingga lebih dari £100 , bergantung pada tingkat tribun dan kategori pertandingan.

Berkisar dari sekitar hingga lebih dari , bergantung pada tingkat tribun dan kategori pertandingan. Club Level (VIP / hospitality): Umumnya mulai dari sekitar £250 hingga £400+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan awal klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar yang dijual kembali: Umumnya mulai dari sekitar £100 hingga £200+ untuk kursi di tribun atas atau kursi standar.

Umumnya mulai dari sekitar untuk kursi di tribun atas atau kursi standar. Kursi premium / tribun bawah yang dijual kembali: Berkisar antara £300 dan £700+ per tiket, bergantung pada seberapa dekat waktu pertandingan dan tingkat permintaan secara keseluruhan.

Arsenal vs Manchester City di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Arsenal vs Manchester City

Arsenal meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, tanpa sekali pun kalah. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Everton di Liga Primer. Mereka juga menang 1-0 di kandang Nottingham Forest dalam ajang liga. Arsenal bermain imbang 2-2 dengan Bayern Munich di Liga Champions dalam periode tersebut, dengan mencetak 10 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu.

Manchester City meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Aston Villa di Liga Primer. Mereka juga kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Dalam periode yang sama, City menang 3-0 di kandang Liverpool dan mengalahkan AEK Athens 5-1 di kompetisi Eropa.

Arsenal vs Manchester City: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Community Shield pada 16 Agustus 2026, ketika Arsenal menang 3-0. Dalam pertemuan sebelumnya di Liga Primer, yang dimainkan pada April 2026, Manchester City menang 2-1 di Etihad Stadium. Dari lima pertemuan terakhir, Arsenal menang dua kali, City menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang.