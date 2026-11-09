Arsenal menjamu Manchester City pada Minggu, 29 November 2026, di Emirates Stadium, London.

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung di FA Community Shield pada 16 Agustus 2026, ketika Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 3-0. Dalam pertemuan terakhir mereka di Premier League pada April 2026, Manchester City menang tipis 2-1 di Etihad Stadium.

Simak GOAL untuk mengetahui segala hal tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Manchester City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Arsenal vs Manchester City dimulai?

Arsenal vs Manchester City berlangsung di Emirates Stadium, London, pada Minggu, 29 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Arsenal vs Manchester City?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Premier League Arsenal vs Manchester City:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Arsenal FC: Pemegang keanggotaan Red, Silver, atau Junior dapat mengikuti sistem undian tiket untuk pertandingan kandang di Emirates Stadium. Tiket yang tersisa setelah pengundian biasanya tersedia bagi anggota melalui platform resmi Ticket Exchange.

Pemegang keanggotaan Red, Silver, atau Junior dapat mengikuti sistem undian tiket untuk pertandingan kandang di Emirates Stadium. Tiket yang tersisa setelah pengundian biasanya tersedia bagi anggota melalui platform resmi Ticket Exchange. Situs resmi Manchester City FC: Jika Anda mendukung tim tamu, periksa portal tiket resmi Manchester City untuk mengetahui rincian alokasi dan persyaratan tiket laga tandang bagi pemegang tiket musiman dan anggota resmi.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League Arsenal vs Manchester City?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara Arsenal dan Manchester City:

1. Kanal resmi klub

Tiket kategori umum melalui undian: Berkisar dari sekitar £28 hingga lebih dari £100 , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan.

Berkisar dari sekitar hingga lebih dari , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan. Club Level (VIP / hospitality): Umumnya mulai dari sekitar £250 hingga lebih dari £400 per orang.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali untuk tempat duduk standar: Umumnya mulai dari sekitar £100 hingga lebih dari £200 untuk tempat duduk di tingkat atas atau tempat duduk standar.

Umumnya mulai dari sekitar untuk tempat duduk di tingkat atas atau tempat duduk standar. Tiket jual kembali premium / tingkat bawah: Berkisar antara £300 dan lebih dari £700 per tiket, bergantung pada seberapa dekat hari pertandingan dan tingkat permintaan secara keseluruhan.

Arsenal vs Manchester City di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Arsenal vs Manchester City

Arsenal meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Everton di Premier League, dan mereka juga mengalahkan Nottingham Forest 1-0 dalam laga tandang di liga. Arsenal bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Champions League selama periode tersebut, dengan mencetak 10 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu.

Manchester City meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Aston Villa di Premier League, dan mereka juga kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Champions League. Dalam periode yang sama, City mengalahkan Liverpool 3-0 di kandang lawan dan menang telak 5-1 atas AEK Athens di kompetisi Eropa.

Arsenal vs Manchester City: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi dalam pertandingan Community Shield pada 16 Agustus 2026, yang dimenangi Arsenal 3-0. Dalam pertemuan Premier League sebelumnya pada April 2026, Manchester City menang 2-1 di Etihad Stadium. Dari lima pertemuan terakhir, Arsenal menang dua kali, City menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang.