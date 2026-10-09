Cara mendapatkan tiket Arsenal vs Everton: Harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Arsenal menjamu Everton City pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Emirates Stadium, London.

Arsenal dan Everton memainkan salah satu laga yang paling sering digelar dalam sepakbola Inggris, setelah saling menghadapi lebih dari 220 kali di semua kompetisi. Secara historis, Arsenal lebih unggul dalam rivalitas ini, dengan mengoleksi lebih dari 110 kemenangan atas Everton.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Everton, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Arsenal vs Everton di Premier League?

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Everton di Premier League?

Berikut adalah opsi utama untuk membeli tiket pertandingan Arsenal vs. Everton di Premier League:

1. Jalur resmi utama

Keanggotaan resmi Arsenal (Primary Ticket Exchange / Box Office): Ini adalah cara standar dan paling tepercaya untuk membeli tiket kandang di Emirates Stadium. Anggota resmi mendapatkan akses ke ballot tiket dan pertukaran tiket resmi klub untuk membeli kursi langsung dari pemegang tiket musiman.

Keanggotaan resmi Everton (alokasi tribun tandang): Untuk duduk di sektor tandang, tiket harus dibeli langsung melalui portal tiket resmi Everton, yang biasanya mengharuskan adanya keanggotaan Everton yang aktif dan jumlah poin prioritas pemesanan yang memadai.

2. Platform tiket sekunder

Platform tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dijual kembali jika tiket resmi habis terjual, meski harga bisa berbeda dari nilai nominal.

Berapa harga tiket Arsenal vs Everton di Premier League?

Harga resmi tiket nominal untuk laga kandang Arsenal di Premier League bergantung pada apakah pertandingan tersebut ditetapkan sebagai Kategori A, B, atau C, dengan Everton biasanya masuk Kategori B.

1. Jalur resmi utama

Keanggotaan resmi Arsenal (laga Kategori B): Tiket standar dewasa untuk hari pertandingan yang dibeli langsung melalui ballot klub atau pertukaran tiket biasanya berkisar antara £38,00 hingga £75,50 , tergantung tier dan posisi tempat duduk di Emirates Stadium.

Tarif konsesi (jalur resmi): Tiket diskon untuk Junior Gunners, Cannon Members, dan warga lanjut usia biasanya berkisar antara £10,40 dan £39,25 .

2. Platform tiket sekunder

Ketika alokasi resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya mencantumkan tiket dewasa mulai dari £118 hingga £145+ per kursi karena permintaan dan markup.

Arsenal vs Everton di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal vs Everton

Arsenal menatap laga ini dengan catatan terbaru yang bercampur, memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi sambil menderita satu kekalahan dan mencatat satu kemenangan di ajang piala. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 di kandang Brighton di Premier League, hasil yang menghentikan start sempurna mereka di musim ini. Sebelum kemunduran itu, Arsenal menang tandang atas Sunderland, mengalahkan SSC Napoli di Champions League, dan menundukkan Chelsea 2-1 di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Arsenal mencetak sembilan gol dan kebobolan empat, dengan kekalahan dari Brighton menyumbang keempat gol yang masuk ke gawang mereka.

Everton datang dengan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Tim asuhan Moyes mengalahkan Ipswich 1-0 dalam pertandingan Premier League terbaru mereka dan juga melaju di Carabao Cup dengan kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers. Performa liga mereka juga mencakup hasil imbang melawan Tottenham dan Manchester United, yang menunjukkan tim ini mampu meraih poin dengan susah payah melawan lawan yang lebih kuat.

Arsenal vs Everton: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berlangsung pada Maret 2026 di Emirates Stadium, ketika Arsenal menang 2-0. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di Premier League, Arsenal meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tidak kalah dari Everton. Arsenal mencetak tujuh gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut sambil kebobolan dua gol, yang menegaskan dominasi mereka dalam duel ini pada musim-musim terakhir.