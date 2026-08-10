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Premier League
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Emirates Stadium
team-logoCoventry City
Book Arsenal vs Coventry City Tickets
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Cara mendapatkan tiket Arsenal vs Coventry City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Coventry City

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pemesanan tiket untuk laga pembuka musim Premier League

Musim Premier League 2026/27 dimulai di Emirates pada Jumat, 21 Agustus, dengan juara bertahan Arsenal menghadapi tim promosi baru Coventry City.

Setelah akhirnya berhasil melewati garis finis usai menempati posisi kedua dalam tiga musim beruntun, Arsenal kini ingin menjaga momentum saat berusaha sukses mempertahankan gelar untuk pertama kalinya sejak 1935.

Arsenal mencetak 10 gol dalam dua pertemuan sebelumnya dengan Coventry, dan para pendukung setia The Reds akan berharap pasukan Arteta langsung tancap gas di kandang. Anda bisa hadir menyaksikan laga pembuka musim dengan memesan tiket hari ini.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Arsenal vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Arsenal vs Coventry City digelar?

Arsenal menjamu Coventry City di Stadion Emirates, London Utara, dengan kick-off pukul 20.00 BST yang dijadwalkan pada Jumat, 21 Agustus.

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Premier League - Pekan 1
Emirates Stadium

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  • Deluxe
  • Premium
  • Standard
  • Bring the Noise
  • Bring the Family

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Cara membeli tiket Premier League Arsenal vs Coventry City

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individual hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang Tiket Musiman & Debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota Resmi Klub Berbayar (Sistem Ballot): Antrean online tradisional yang memakai sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.
  • Official Ticket Exchanges (Penjualan Kembali): Jika sebuah pertandingan sold out, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan Umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit akhir, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Arsenal vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan Usia & Konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda antar tim.
  • Kategorisasi Pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi Kursi: Kursi di sisi tengah lapangan dan tribune bawah dibanderol premium, sementara kursi di tribune atas belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan Resmi Diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & Ketersediaan Tiket Tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

ARS

ARS - Performa

GIR
M1-4
BET
K1-3
BVB
M2-3
COM
M1-1
MCI
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
COV

COV - Performa

WRE
M3-1
WAT
M0-4
NOR
S0-0
ESP
M3-1
ASM
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

ArsenalSeriCoventry City
5
0
0
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
16Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Arsenal vs Coventry City

4-3-3
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formasi
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-3-3
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteC. MosqueraC. MosqueraGabrielGabrielD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyK. HavertzK. HavertzB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisC. RushworthC. RushworthM. van EwijkM. van EwijkB. ThomasB. ThomasA. AmendaA. AmendaJ. DasilvaJ. DasilvaF. OnyekaF. OnyekaC. YirenkyiC. YirenkyiM. GrimesM. GrimesE. SimmsE. SimmsB. Thomas-AsanteB. Thomas-AsanteL. TchaounaL. Tchaouna
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-3-3
Arsenal

Susunan Pemain Utama

Coventry City

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta
  • F. Lampard
Arsenal

Cedera dan Larangan Bermain

Coventry City

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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