Cara mendapatkan tiket Arsenal vs Chelsea: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Fans setia Arsenal tentu berharap ada penampilan serupa saat mereka kembali bermain di kandang pada Minggu, 6 September, untuk derby London pertama mereka musim ini, melawan Chelsea.

Para suporter meninggalkan Emirates dengan suasana hati tinggi setelah menyaksikan juara bertahan Premier League itu menang telak 3-0 atas Coventry City asuhan Frank Lampard pada laga pembuka musim mereka.

Keseimbangan kekuatan telah bergeser signifikan ke kubu pasukan Mikel Arteta dalam beberapa musim terakhir, dan Anda harus mundur jauh ke Agustus 2021, 12 pertandingan lalu, untuk menemukan kali terakhir Chelsea keluar sebagai pemenang atas Arsenal.

Chelsea akan berharap mereka bisa menyulitkan juara EPL itu kali ini, terutama dengan tambahan rekrutan bintang mereka pada musim panas, termasuk Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda, dan Morgan Rogers.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Arsenal vs Chelsea?

Arsenal vs Chelsea dijadwalkan kick-off pada pukul 16.30 BST di Emirates Stadium, London Utara, pada Minggu, 6 September.

Cara membeli tiket Premier League Arsenal vs Chelsea

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individual hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Para anggota mendaftar dalam periode yang telah ditetapkan beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Platform tiket sekunder: Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket dari platform sekunder, seperti LiveFootballTickets .

Berapa harga tiket Premier League Arsenal vs Chelsea?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior, biasanya U18 atau U21, Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tier bawah dibanderol premium, sementara kursi tier atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Butuh keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi di angka £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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