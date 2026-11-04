Arsenal menjamu Borussia Dortmund pada Selasa, 24 November 2026 di Stadion Emirates, London.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua klub terjadi pada fase grup Liga Champions 2014/15, ketika Arsenal menang 2-0 di Stadion Emirates pada November 2014. Kedua klub juga kembali bertemu dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026, saat Borussia Dortmund menang tipis 3-2 dalam pertandingan yang menghasilkan lima gol.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Arsenal vs Borussia Dortmund, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Arsenal vs Borussia Dortmund digelar di Stadion Emirates, London, pada Selasa, 24 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions?

Berikut pilihan dan saluran yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions antara Arsenal dan Borussia Dortmund:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Jika Anda anggota klub, Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket resmi Arsenal. Untuk jatah tribun suporter tamu, tiket tersedia melalui portal tiket resmi Borussia Dortmund.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika jatah penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan fase liga Liga Champions antara Arsenal dan Borussia Dortmund bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Saluran resmi klub

Tiket masuk umum standar: Umumnya berkisar antara €45 dan €120 , bergantung pada tingkat tribun dan kategori tempat duduk. Namun, tiket ini hanya tersedia bagi anggota klub serta bergantung pada hasil undian atau ketersediaan.

Umumnya berkisar antara , bergantung pada tingkat tribun dan kategori tempat duduk. Namun, tiket ini hanya tersedia bagi anggota klub serta bergantung pada hasil undian atau ketersediaan. Tribun khusus anggota & layanan hospitality: Harga mulai sekitar €345 dan bisa melampaui €1.150, bergantung pada fasilitas bersantap dan akses ruang tunggu yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas & tempat duduk di sisi pendek lapangan: Harga mulai sekitar €175 hingga €260 untuk tempat duduk di tribun atas atau di belakang gawang.

Harga mulai sekitar untuk tempat duduk di tribun atas atau di belakang gawang. Sisi panjang lapangan & tiket premium di pasar terbuka: Harganya berkisar dari €310 hingga €600 lebih , bergantung pada permintaan.

Harganya berkisar dari , bergantung pada permintaan. Penjualan kembali tiket VIP & eksekutif: Harga tiket hospitality premium dan boks di pasar sekunder umumnya berkisar antara €800 hingga lebih dari €1.500.

Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsenal menang tiga kali dan kalah sekali dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir imbang 2-2 di kandang Bayern Munich dalam ajang Liga Champions. Sebelumnya, Arsenal mengalahkan Lille 3-0 di kandang dalam kompetisi yang sama. Satu-satunya kekalahan Arsenal dalam rentetan ini adalah saat takluk 3-0 dari Brighton di Liga Primer pada September. Dalam lima pertandingan tersebut, Arsenal mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali.

Borussia Dortmund meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-1 di kandang Sabah FK dalam ajang Liga Champions. Hasil itu mengakhiri rentetan tanpa kemenangan yang mencakup hasil imbang 0-0 di kandang Union Berlin dan kekalahan 1-0 dari Bodø/Glimt. Dortmund mencetak enam gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Arsenal vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan kompetitif terakhir kedua klub terjadi pada fase grup Liga Champions 2014/15, ketika Arsenal menang 2-0 di Stadion Emirates pada November 2014. Kedua tim juga bertemu dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026, yang dimenangi Borussia Dortmund 3-2. Dalam lima pertemuan kompetitif terakhir yang tercatat, Arsenal menang dua kali, Dortmund menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang.