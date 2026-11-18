Arsenal menjamu AFC Bournemouth pada Minggu, 13 Desember 2026 di Emirates Stadium, London.

Kedua klub saling mengalahkan dalam pertemuan mereka pada musim 2025/26. Arsenal meraih kemenangan dramatis 3–2 di Vitality Stadium pada Januari 2026, sebelum Bournemouth membalas dengan kemenangan mengejutkan 2–1 di Emirates Stadium pada April. Kemenangan pada April itu menjadi kemenangan kedua Bournemouth secara beruntun di Emirates dalam Liga Primer, setelah mereka juga menang 2–1 di sana pada Mei 2025.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs AFC Bournemouth, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer Arsenal vs AFC Bournemouth dimulai?

Arsenal vs AFC Bournemouth berlangsung di Emirates Stadium, London, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer Arsenal vs AFC Bournemouth?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Arsenal vs AFC Bournemouth mendatang, Anda dapat mencoba pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Keanggotaan resmi Arsenal dan bursa pertukaran tiket: Karena undian awal tiket anggota untuk laga Kategori B ini ditutup pada Oktober 2026, anggota Arsenal kategori Red dan Silver masih dapat memperoleh tiket masuk umum standar melalui bursa pertukaran tiket resmi Arsenal.

Karena undian awal tiket anggota untuk laga Kategori B ini ditutup pada Oktober 2026, anggota Arsenal kategori Red dan Silver masih dapat memperoleh tiket masuk umum standar melalui bursa pertukaran tiket resmi Arsenal. Alokasi tiket tandang AFC Bournemouth: Suporter tim tamu dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi AFC Bournemouth.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Primer Arsenal vs AFC Bournemouth?

Berikut perincian harga tiket untuk pertandingan Liga Primer Arsenal vs AFC Bournemouth mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum tribun atas: £44,8 hingga £84.

£44,8 hingga £84. Tiket masuk umum tribun bawah: £44,8 hingga £65,5.

£44,8 hingga £65,5. Area keluarga (tribun bawah): £44,8.

£44,8. Alokasi suporter tandang: Dibatasi maksimal £30.

Dibatasi maksimal £30. Paket hospitalitas resmi klub: £499 hingga £1.750+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun atas sisi pendek: £118 hingga £252+.

£118 hingga £252+. Tribun atas sisi panjang: £217 hingga £350+.

£217 hingga £350+. Tribun bawah sisi pendek: £263 hingga £400+.

£263 hingga £400+. Tribun bawah sisi panjang: £340 hingga £800+.

£340 hingga £800+. Penjualan kembali tiket hospitalitas dan Club Level: £238 hingga £1.500+.

£238 hingga £1.500+. Penjualan kembali tiket area tandang: £937 hingga £1.179+.

Arsenal vs AFC Bournemouth di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal dan AFC Bournemouth

Arsenal menghadapi laga ini dengan empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih terjadi saat bermain imbang 1-1 melawan Fleetwood Town di Piala Liga Inggris. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Hull City di Liga Primer. Mereka juga menang 0-1 di markas Liverpool. Dalam lima laga tersebut, Arsenal mencetak lima gol dan kebobolan tiga.

Bournemouth datang dengan lima kemenangan dari lima pertandingan, menjadikan mereka tim dengan performa lebih baik dalam duel ini. Laga Liga Primer terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 1-2 di markas Ipswich Town. Mereka juga menang 0-3 di kandang Manchester United. Tim asuhan Rose mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan dua.

Arsenal vs AFC Bournemouth: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Bournemouth meraih kemenangan 1-2 atas Arsenal di Emirates Stadium dalam laga Liga Primer. Sebelumnya, Arsenal menang 3-2 di markas Bournemouth pada Januari 2026. Dari lima pertandingan terakhir yang tercatat antara kedua klub, Bournemouth menang dua kali dan Arsenal sekali, dengan satu hasil imbang, meski rangkaian tersebut mencakup satu laga persahabatan pramusim.