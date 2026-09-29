Juara dunia Argentina akan menjamu Benin pada 6 Oktober 2026 di Estadio Mas Monumental yang ikonik di Buenos Aires dalam sebuah laga internasional bersejarah.

Disebut The Last Tango, pertandingan emosional ini menandai penampilan internasional terakhir Lionel Messi untuk Argentina, menutup karier yang luar biasa.

Dengan para penggemar sepak bola di seluruh dunia antusias menyaksikan momen perpisahan bersejarah ini, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan soal ketersediaan tiket, harga, dan cara mengamankan kursi Anda sekarang juga.

Kapan kick-off laga persahabatan Argentina vs Benin?

Friendlies - Pekan 1 6 Okt 2026 - 16.00

Di mana membeli tiket Argentina vs Benin?

Tiket resmi untuk pertandingan Argentina vs Benin di Estadio Mas Monumental tersedia melalui DeporTick, platform penjualan utama resmi milik Asosiasi Sepak Bola Argentina. Penggemar yang mencari tiket dengan harga normal harus mendaftarkan akun di DeporTick untuk menyelesaikan pembelian. Namun, karena laga ini menandai pertandingan internasional terakhir Messi, alokasi resmi terjual habis dengan cepat.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tiket pada penjualan awal, StubHub adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Argentina vs Benin?

Harga tiket resmi di DeporTick mulai dari $60 USD untuk sektor berdiri general admission populer. Kursi tribun tingkat atas mulai sekitar $120 USD, sementara kursi utama tingkat bawah berkisar hingga $320 USD tergantung sektor stadion.

Jika opsi resmi sudah tidak tersedia, StubHub adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah habis. ccasion secara langsung.

Berikut ringkasan singkat harga awal:

General Admission Populer (Resmi): Mulai dari $60 USD

Platea Alta Tingkat Atas (Resmi): Mulai dari $120 USD

Platea Media & Tingkat Bawah (Resmi): $210 USD hingga $320 USD

General Admission Pasar Sekunder (StubHub): Mulai dari $78 USD

Argentina vs Benin dalam laga persahabatan: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Argentina vs Benin

Argentina memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Spanyol di final Piala Dunia 2026. Kemenangan terakhir mereka sebelum final itu adalah kemenangan 1-2 atas Inggris di semifinal. Dalam lima pertandingan tersebut, Argentina mencetak 10 gol dan kebobolan enam kali. Mereka mengalahkan Swiss 3-1 dan menang tipis atas Mesir 3-2 serta Cabo Verde 3-2 di babak-babak sebelumnya, menunjukkan kemampuan yang konsisten untuk mencetak gol.

Benin mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Burkina Faso dalam kualifikasi Piala Afrika. Mereka menelan kekalahan telak 5-1 dari Togo dalam laga persahabatan pada Juni, meski sempat meraih kemenangan atas Guinea dan Liberia pada awal tahun.

Argentina vs Benin: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head antara Argentina dan Benin yang tersedia untuk laga ini. Konteks historis lebih lanjut akan diperbarui jika catatan tersedia menjelang kick-off.



