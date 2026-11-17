Ararat Armenia menjamu NEC Nijmegen pada Kamis, 10 Desember 2026, di Stadion Republik - Vazgen Sargsyan, Yerevan.

Ararat-Armenia dan NEC Nijmegen belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif. Laga Liga Europa UEFA ini akan menjadi pertemuan pertama kedua klub. Pertandingan perdana mereka di Stadion Republik Vazgen Sargsyan ini menjadi pengalaman baru bagi kedua klub yang berupaya meraih poin penting di turnamen tersebut.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket Ararat Armenia vs NEC Nijmegen, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan laga Liga Europa Ararat Armenia vs NEC Nijmegen dimulai?

Ararat Armenia vs NEC Nijmegen berlangsung di Stadion Republik - Vazgen Sargsyan, Yerevan, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 12.45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Bagaimana cara membeli tiket Liga Europa Ararat Armenia vs NEC Nijmegen?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk laga Liga Europa Ararat Armenia vs NEC Nijmegen:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa ketersediaan tiket dan membelinya langsung melalui situs resmi serta loket tiket Ararat-Armenia untuk pertandingan kandang ini.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Europa Ararat Armenia vs NEC Nijmegen?

Berikut rincian harga tiket laga Liga Europa Ararat Armenia vs NEC Nijmegen:

1. Kanal resmi klub

Tiket dengan harga resmi: Umumnya mulai dari sekitar €14 untuk kategori tempat duduk standar, bergantung pada tingkat dan bagian stadion yang dipilih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun atas / bagian atas sisi panjang: Umumnya mulai dari sekitar €295 hingga €340 .

Umumnya mulai dari sekitar . Tribun bawah / bagian bawah sisi panjang: Berkisar antara €390 hingga €530.

Ararat Armenia vs NEC Nijmegen di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa Ararat Armenia vs NEC Nijmegen

Dalam lima pertandingan terakhir, Ararat Armenia meraih dua kemenangan, menelan dua kekalahan dan tidak mencatat hasil imbang, sementara satu hasil lainnya masih menunggu konfirmasi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Torreense di Liga Europa. Sebelumnya pada musim ini, mereka juga kalah 0-4 dari AZ Alkmaar. Di sisi positif, mereka mencatat tiga kemenangan di Liga Primer Armenia, termasuk kemenangan 3-0 atas Gandzasar dan 2-1 atas FC Noah.

NEC Nijmegen meraih tiga kemenangan, satu kekalahan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-3 atas FC Utrecht di Eredivisie. Sebelumnya, mereka mengalahkan Omonia Nicosia 3-1 di Liga Europa. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini terjadi saat mereka takluk 1-0 dari SC Heerenveen di Eredivisie.

Ararat Armenia vs NEC Nijmegen: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data rekor pertemuan terkini antara Ararat Armenia dan NEC Nijmegen.