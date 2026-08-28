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Ligue 1
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Cara mendapatkan tiket Angers vs Troyes: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Angers
Troyes
Ligue 1

Angers menghadapi Troyes di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Angers akan menghadapi Troyes pada Sabtu, 19 September 2026 di Stade Raymond Kopa, Angers.

Kedua tim akan berusaha membangun momentum di awal musim untuk mengamankan poin penting di klasemen domestik. Dalam pertemuan kompetitif sebelumnya pada April 2024, Angers meraih kemenangan 2-1 atas Troyes.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Angers vs Troyes, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Angers vs Troyes di Ligue 1?

Angers vs Troyes digelar di Stade Raymond Kopa, Angers, dengan kick-off dijadwalkan untuk pertandingan Ligue 1 ini.

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Ligue 1 - Pekan 5
Stade Raymond Kopa

Bagaimana cara membeli tiket Angers vs Troyes di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Angers SCO vs ESTAC Troyes pada 19 September 2026, Anda bisa mendapatkannya melalui opsi utama berikut:

  1. Kantor tiket resmi Angers SCO: Karena Angers menjadi tuan rumah pertandingan di Stade Raymond Kopa, opsi paling aman dan paling langsung adalah membeli melalui portal tiket online resmi Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr).
  2. Loket tiket resmi stadion: Tergantung ketersediaan, tiket juga bisa dijual langsung di loket Stade Raymond Kopa menjelang hari pertandingan.
  3. Marketplace tiket sekunder: Jika kursi resmi habis terjual, agregator tiket dan platform penjualan kembali seperti StubHub juga mencantumkan tiket yang tersedia.

Berapa harga tiket Angers vs Troyes di Ligue 1?

Untuk pertandingan Angers SCO vs ESTAC Troyes mendatang di Stade Raymond Kopa, harga tiket umumnya bervariasi tergantung apakah Anda membelinya dengan harga resmi atau melalui marketplace sekunder.  

  • Kantor tiket resmi (harga resmi): Tiket standar satu pertandingan untuk laga Ligue 1 di markas Angers umumnya berada di kisaran €15 dan €65 untuk kategori tempat duduk reguler, seperti Tribune Coubertin atau Tribune Colombier di belakang gawang hingga Tribune Saint-Léonard atau Tribune Jean-Bouin di area tengah.  
  • Marketplace sekunder & penjualan kembali: Di platform penjualan kembali dan tiket seperti StubHub, tiket entry-level mulai dari sekitar €35 hingga €40, dengan harga tiket rata-rata di kategori tempat duduk standar berada di kisaran €80 hingga €90 tergantung pemandangan dan permintaan.
  • Paket VIP & hospitality: Opsi hospitality premium pada hari pertandingan, seperti akses ke lounge khusus seperti Salon Colombier atau tempat duduk VIP, biasanya dimulai dari €80 hingga €180+ per tiket.  

Angers vs Troyes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Angers vs Troyes

Angers memenangi dua dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil berasal dari laga kompetitif. Penampilan terbaru mereka adalah kekalahan 0-2 dari Lille di Ligue 1 pada 23 Agustus. Pada pramusim, mereka mengalahkan Paris FC 3-2 dan Lorient 2-1, sementara kalah 2-3 dari Le Mans. Mereka juga membuka jadwal laga uji coba dengan kemenangan 2-1 atas Creteil. Dalam lima pertandingan tersebut, Angers mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan gol.

Troyes membukukan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 dengan Paris FC di Ligue 1 pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Panetolikos dan Auxerre pada pramusim, mengalahkan GOAL FC 5-2, dan menang 3-0 atas Grenoble. Troyes mencetak sembilan gol dan kebobolan dua gol dalam rangkaian lima pertandingan itu, termasuk dua clean sheet.

SCO

SCO - Performa

PAR
M3-2
LIL
K0-2
AJA
M1-3
REN
K1-2
LEH
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
TRO

TRO - Performa

PAT
S1-1
PAR
S0-0
FCL
M1-2
STR
K2-6
LIL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Angers vs Troyes: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 20 April 2024, ketika Angers mengalahkan Troyes 2-1 dalam laga Ligue 2 di Stade Raymond Kopa. Sebelumnya, Troyes menjamu Angers pada Desember 2023 dan kalah 1-4. Dalam lima pertemuan terakhir, Angers menang tiga kali berbanding satu kemenangan milik Troyes, dengan satu laga berakhir imbang, dan Angers mencetak 10 gol sementara Troyes mencetak tujuh gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Head to Head

AngersSeriTroyes
4
0
1
Ligue 2
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FT
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Angers badge
Angers
SCO
4
FT
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FT
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Angers badge
Angers
SCO
1
FT
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FT
11Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Klasemen Angers vs Troyes

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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