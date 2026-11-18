Angers menjamu Strasbourg pada Sabtu, 12 Desember 2026, di Stade Raymond Kopa, Angers.

Meski rekor pertemuan keseluruhan kedua tim berimbang, laga-laga terbaru mereka menyajikan banyak drama, terutama kemenangan telak Strasbourg 5-0 di kandang pada Oktober 2025. Angers menunjukkan kegigihan dalam pertemuan terakhir pada Mei 2026. Mereka bangkit setelah tertinggal akibat penalti Julio Enciso dan meraih hasil imbang 1-1 di Angers lewat gol penyama kedudukan Goduine Koyalipou pada babak kedua.

Simak semua informasi dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Angers vs Strasbourg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Angers vs Strasbourg di Ligue 1 dimulai?

Angers vs Strasbourg dimulai pada Sabtu, 12 Desember 2026, di Stade Raymond Kopa, Angers.

Bagaimana cara membeli tiket Angers vs Strasbourg di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Angers dan Strasbourg:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket untuk kursi di tribune pendukung tuan rumah di Stade Raymond Kopa dapat dibeli langsung melalui situs resmi penjualan tiket Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Jika ingin duduk di area pendukung tim tamu, tiket dapat dibeli melalui portal resmi RC Strasbourg Alsace.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Angers vs Strasbourg di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 mendatang antara Angers dan Strasbourg:

1. Kanal resmi klub

Tribune belakang gawang (Shortside / Tribune Copain atau Poutet): Biasanya dihargai mulai €15 hingga €25 .

Biasanya dihargai mulai . Tribune sisi lapangan atau tengah (Longside / Tribune Saint-Léonard atau Jean Bouin): Biasanya berkisar antara €30 hingga €60 .

Biasanya berkisar antara . Paket VIP dan layanan khusus: Umumnya berkisar dari €120 hingga lebih dari €250.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket termurah atau kategori tribune belakang gawang: Umumnya mulai sekitar €28 hingga €35 .

Umumnya mulai sekitar . Kursi standar di bagian tengah dan sisi lapangan: Sering ditawarkan dengan harga antara €50 dan €90 .

Sering ditawarkan dengan harga antara . Kursi premium atau yang banyak diminati: Harganya dapat mencapai €100 hingga lebih dari €140.

Angers vs Strasbourg di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Angers dan Strasbourg

Angers mencatatkan nol kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Nice pada 8 November. Mereka juga kalah 5-1 dari Brest sebelumnya dalam rentetan tersebut. Hasil imbang tanpa gol melawan Lorient menjadi satu-satunya poin mereka dari lima laga itu. Dalam periode tersebut, Angers mencetak tiga gol dan kebobolan sembilan kali.

Strasbourg meraih satu kemenangan, nol hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Toulouse pada 6 November, setelah menang 5-1 di kandang atas Auxerre pada 1 November. Mereka juga kalah dari Rennes, Paris Saint-Germain, dan Nice dalam rentetan lima laga tersebut. Strasbourg mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali dalam pertandingan-pertandingan itu.

Angers vs Strasbourg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 10 Mei 2026, ketika Angers dan Strasbourg bermain imbang 1-1 dalam laga Ligue 1 di Stade Raymond Kopa. Sebelumnya, Strasbourg menang 5-0 saat kedua tim bertemu di Strasbourg pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Strasbourg dan Angers masing-masing meraih dua kemenangan, dengan satu laga berakhir imbang. Kedua tim mencetak total 11 gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut.