Angers akan menghadapi Rennes pada Minggu, 6 September 2026 di Stade Raymond Kopa, Angers.

Rennes memiliki keunggulan historis yang kuat dalam laga ini, dengan mengamankan 18 kemenangan dibandingkan tiga kemenangan milik Angers, ditambah enam hasil imbang. Pertemuan kompetitif terakhir mereka pada April 2026 berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Rennes.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Angers vs Rennes, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Angers vs Rennes di Ligue 1?

Angers vs Rennes akan kick-off di Stade Raymond Kopa, Angers, dengan konfirmasi siaran resmi masih belum tersedia.

Ligue 1 - Pekan 3 6 Sep 2026 - 11.15 Stade Raymond Kopa

Bagaimana cara membeli tiket Angers vs Rennes di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Angers SCO vs Stade Rennais F.C. pada 6 September 2026, ikuti langkah-langkah umum berikut:

Kanal resmi langsung (pasar utama)

Portal tiket resmi Angers SCO: Kantor tiket online resmi klub tuan rumah adalah tempat paling aman dan paling dapat diandalkan untuk membeli tiket dengan harga nominal. Tiket biasanya mulai dijual secara umum beberapa pekan sebelum tanggal pertandingan.

Loket Stade Raymond Kopa: Tiket juga dapat dibeli langsung di loket stadion di Angers, tergantung ketersediaan.

Sektor pendukung tim tamu: Penggemar Rennes yang ingin duduk di bagian tim tamu umumnya perlu membeli tiket langsung melalui sistem tiket resmi Stade Rennais atau melalui klub suporter tandang yang diakui.

Platform tiket sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual, tiket sering kali tersedia melalui platform marketplace tiket seperti StubHub . Selalu periksa jaminan pembeli dan ketentuan platform sebelum membeli melalui penjual sekunder.

Berapa harga tiket Angers vs Rennes di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Angers SCO vs Stade Rennais di Stade Raymond Kopa bervariasi tergantung pada platform, kategori tempat duduk, dan kanal pembelian:

Penjualan resmi utama: Tiket harga nominal yang dijual langsung melalui portal tiket Angers SCO biasanya mulai dari sekitar £15 hingga £25 (€18–€30) untuk area pendek standar atau tribun berdiri, dan naik hingga £40 hingga £65 (€48–€78) untuk pandangan sisi panjang tengah.

Daftar pasar sekunder: Di platform penjualan kembali seperti StubHub , tiket level masuk mulai dari sekitar £33 hingga £35 (~$44), sementara harga tiket rata-rata berada di kisaran £80 dan £85 (~$107) tergantung permintaan kursi dan lokasinya.

Tiket hospitality & VIP: Kursi premium dan paket hospitality hari pertandingan mulai dari sekitar £90 hingga £95+ (~$117+).

Angers vs Rennes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Angers vs Rennes

Angers mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima laga pramusim mereka, mencetak 12 gol dan kebobolan delapan. Penampilan terakhir mereka menghasilkan kemenangan 3-2 atas Paris FC pada 15 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Lorient 2-1 pada awal bulan. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat melawan Le Mans, yakni kalah 3-2 pada awal Agustus.

Rennes meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga pemanasan terakhir mereka, mencetak sembilan gol dan kebobolan 10. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Sunderland pada 15 Agustus. Mereka juga kalah 4-2 dari Brentford dan 2-1 dari Brentford Academy pada pekan yang sama. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Club Brugge, dengan skor 2-1 pada akhir Juli.

Angers vs Rennes: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi pada 11 April 2026, ketika Rennes mengalahkan Angers 2-1 di Ligue 1. Sebelum itu, kedua klub bermain imbang 1-1 saat Angers menjamu Rennes pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Rennes memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan, sementara Angers menang sekali dan satu laga berakhir imbang.

Klasemen Angers vs Rennes

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Angers berada di peringkat ke-10 dan Rennes menempati posisi ke-15.