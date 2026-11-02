Angers menjamu Nice pada Minggu, 8 November 2026 di Stade Raymond Kopa.

Pertemuan kedua tim belakangan ini berlangsung sengit. Dalam lima pertemuan terakhir, masing-masing meraih dua kemenangan dan satu laga berakhir imbang. Pada pertemuan terbaru mereka dalam kompetisi liga musim sebelumnya, tepatnya pada Maret 2026, Nice meraih kemenangan tandang meyakinkan 2-0 di Stade Raymond Kopa.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Angers vs Nice, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Angers vs Nice di Ligue 1 dimulai?

Angers vs Nice akan dimulai di Stade Raymond Kopa pada Minggu, 8 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 10 8 Nov 2026 - 11.15 Stade Raymond Kopa

Bagaimana cara membeli tiket Angers vs Nice di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Angers vs Nice di Ligue 1 mendatang, ada beberapa pilihan tepercaya, tergantung apakah Anda lebih memilih kanal resmi klub atau pasar penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi Angers SCO (jika pertandingan berlangsung di Stade Raymond Kopa) atau OGC Nice (untuk pertandingan sebaliknya di Allianz Riviera) guna membeli keanggotaan klub secara langsung, tiket pertandingan tunggal, atau paket layanan khusus.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Angers vs Nice di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Angers vs Nice di Ligue 1 bervariasi, tergantung apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi klub atau melalui pasar penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar pertandingan tunggal yang dibeli langsung dari Angers SCO atau OGC Nice umumnya berkisar antara €15 hingga €50 untuk kategori tempat duduk standar, tergantung kategori dan lokasi di stadion.

yang dibeli langsung dari Angers SCO atau OGC Nice umumnya berkisar antara untuk kategori tempat duduk standar, tergantung kategori dan lokasi di stadion. Paket layanan khusus atau VIP resmi klub biasanya dimulai dari sekitar €100 hingga €250+ per orang.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk reguler mulai dari sekitar €38 hingga €48 .

mulai dari sekitar . Harga paket layanan khusus atau VIP berkisar antara €85 hingga €90, sementara kategori premium di belakang gawang, kursi di sisi panjang lapangan, atau peningkatan layanan khusus dapat berkisar antara €105 hingga €135+, tergantung ketersediaan.

Angers vs Nice di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Angers vs Nice

Angers menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Troyes, dan sebelumnya Angers juga meraih kemenangan tandang 1-3 atas Auxerre dalam rangkaian tersebut. Dua kekalahan, dari Rennes dan Lille, masing-masing terjadi dengan selisih satu gol. Dalam lima pertandingan itu, Angers mencetak enam gol dan kebobolan empat, menunjukkan bahwa tim ini mampu mencetak gol sekaligus cukup solid dalam bertahan.

Nice meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-1 atas Lille, setelah sebelumnya kalah 3-0 dari Paris FC dan 1-0 dari Auxerre. Dalam dua laga lainnya, Nice bermain imbang 0-0 melawan Lorient dan 1-1 melawan Le Mans. Nice mencetak empat gol dan kebobolan lima dalam lima pertandingan tersebut, mencerminkan kesulitan tim ini untuk tampil meyakinkan dan mendominasi pertandingan.

Angers vs Nice: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir dengan kemenangan 0-2 bagi Nice di Stade Raymond Kopa pada Maret 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Ligue 1, Nice memiliki rekor keseluruhan lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Angers, sementara satu laga berakhir imbang. Nice mencetak sembilan gol dalam lima pertemuan tersebut, dibandingkan empat gol Angers. Meski demikian, ragam skor dalam rangkaian itu menunjukkan bahwa tidak ada tim yang sepenuhnya dominan sepanjang waktu.