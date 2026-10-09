Angers akan menghadapi Marseille pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Stade Raymond Kopa, Angers.

Secara historis, Marseille menguasai pertemuan ini, dengan meraih 9 kemenangan dari 20 pertemuan mereka sebelumnya di kasta tertinggi melawan Angers. Duel terbaru mereka di Stade Raymond Kopa memperlihatkan Marseille mendominasi lewat kemenangan tandang 5-2 dalam laga dengan banyak gol.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Angers vs Marseille, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Angers vs Marseille di Ligue 1?

Ligue 1 - Pekan 7 18 Okt 2026 - 09.00 Stade Raymond Kopa

Bagaimana cara membeli tiket Angers vs Marseille di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Angers SCO vs. Olympique de Marseille, Anda memiliki beberapa opsi pembelian utama tergantung pada tim mana yang menjadi tuan rumah dan seberapa jauh hari Anda merencanakannya.

1. Loket tiket resmi klub (penjualan utama)

Cara paling aman dan standar untuk membeli tiket dengan harga normal adalah melalui platform penjualan tiket online resmi milik klub tuan rumah:

Portal tiket resmi Angers SCO: Beli langsung melalui Billetterie Resmi Angers SCO (billetterie.angerssco.fr). Tiket umumnya mulai dijual 2 hingga 4 minggu sebelum hari pertandingan. Laga besar melawan klub papan atas seperti Marseille sering cepat habis terjual atau mengharuskan pembuatan akun pengguna gratis sebelum pembelian.

Sektor suporter tim tamu: Jika Anda ingin duduk di area khusus tim tamu yang telah ditentukan, tiket tandang biasanya didistribusikan melalui kanal resmi klub suporter milik klub tamu atau tautan tiket khusus sektor tandang sesaat sebelum pertandingan.

2. Platform tiket sekunder & penjualan kembali

Jika tiket masuk umum habis terjual melalui kanal resmi klub, platform tiket sekunder seperti StubHub sering mencantumkan kursi dari pemegang tiket musiman.

Berapa harga tiket Angers vs Marseille di Ligue 1?

Biaya tiket untuk pertandingan Ligue 1 Angers SCO vs. Olympique de Marseille di Stade Raymond Kopa pada 18 Oktober 2026 bervariasi tergantung pada tempat Anda membelinya dan lokasi kursi.

1. Tiket resmi utama

Jika dibeli langsung melalui kanal resmi klub, seperti portal tiket Angers SCO:

Kursi kategori standar: Biasanya berkisar antara €25 hingga €60 untuk kursi tribun standar.

Kursi premium / tribun tengah: Biasanya dibanderol antara €65 dan €120 .

2. Pasar sekunder & tiket penjualan kembali

Pertandingan besar yang melibatkan klub papan atas seperti Marseille sering cepat habis terjual di kanal resmi, sehingga harga di platform tiket sekunder seperti StubHubberfluktuasi berdasarkan permintaan:

Kursi penjualan kembali termurah / level masuk: Mulai dari sekitar €85 hingga €96 per tiket.

Harga rata-rata tiket penjualan kembali: Berkisar antara €130 dan €160 di sebagian besar area tempat duduk.

Paket VIP & hospitality: Berkisar dari €210 hingga €280+ .

Angers vs Marseille di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Angers vs Marseille

Angers mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Le Havre pada 12 September, dan mereka juga kalah 1-2 dari Rennes pada 6 September. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu adalah kemenangan tandang 1-3 di markas Auxerre pada 29 Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Angers mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol.

Marseille hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu kemenangan dan empat kekalahan. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu adalah kemenangan 4-0 atas Strasbourg pada 21 Agustus. Setelah itu, mereka kalah dari Atletico Madrid dalam laga persahabatan, Monaco, Paris FC, dan yang terbaru Rennes pada 11 September. Marseille mencetak delapan gol dalam lima laga tersebut, tetapi kebobolan tujuh gol.

Angers vs Marseille: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 17 Januari 2026, ketika Marseille menang 5-2 di Stade Raymond Kopa. Dalam lima pertemuan terakhir, Marseille memiliki rekor yang lebih baik, dengan hasil termasuk kemenangan tandang 2-0 pada Februari 2025 dan kemenangan kandang 3-1 pada Mei 2023. Kedua klub juga bermain imbang 2-2 dan 1-1 dalam dua pertemuan sebelumnya.