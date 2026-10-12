Angers menjamu Lorient pada Minggu, 25 Oktober 2026, di Stade Raymond Kopa, Angers.

Dalam pertemuan kompetitif terakhir mereka pada Februari 2026, FC Lorient menang 2-0 di kandang berkat gol Pablo Pagis dan Jean-Victor Makengo. Angers kemudian mengalahkan Lorient 2-1 dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026, berkat dua gol Jim Allevinah pada babak pertama.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Angers vs Lorient, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Angers vs Lorient di Ligue 1 dimulai?

Ligue 1 - Pekan 8 25 Okt 2026 - 12.15 Stade Raymond Kopa

Bagaimana cara membeli tiket Angers vs Lorient di Ligue 1?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Angers SCO dan FC Lorient di Stade Raymond Kopa:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi Angers SCO: Pilihan utama dan teraman adalah membeli langsung melalui portal penjualan tiket daring Angers SCO. Tiket dijual dengan harga resmi tanpa tambahan biaya dari pihak ketiga, dan Anda akan menerima tiket elektronik yang terverifikasi.

Loket tiket Stade Raymond Kopa: Tiket juga dapat dibeli langsung di loket stadion pada hari pertandingan, selama belum terjual habis.

2. Tribun suporter tim tamu (untuk pendukung Lorient)

Situs resmi FC Lorient: Suporter tim tamu yang ingin duduk di blok khusus pendukung tamu di Stade Raymond Kopa sebaiknya memantau laman penjualan tiket resmi FC Lorient, karena alokasi tiket untuk tribun tamu biasanya disalurkan langsung melalui klub tamu.

3. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi habis, platform seperti StubHub menyediakan tiket yang dijual kembali oleh penjual. Harga di platform tersebut dapat berubah-ubah bergantung pada lokasi tempat duduk dan permintaan.

Berapa harga tiket Angers vs Lorient di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 antara Angers SCO dan FC Lorient di Stade Raymond Kopa bervariasi menurut tingkatan dan kategori tribun, serta tempat pembeliannya:

1. Tiket resmi klub (harga resmi)

Jika dibeli langsung melalui sistem penjualan tiket resmi Angers SCO atau loket stadion:

Tempat duduk di belakang gawang: Sekitar €15 hingga €25

Tempat duduk di sisi panjang lapangan (tribun samping/tengah): Sekitar €30 hingga €60

Paket VIP & layanan premium: Biasanya berkisar antara €120 hingga €250 atau lebih , bergantung pada layanan makanan dan minuman serta akses ke ruang tunggu yang disertakan.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi habis, platform seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang ditentukan oleh permintaan di pasar penjualan kembali:

Kategori termurah/di belakang gawang: Mulai sekitar €30 hingga €40 per tiket.

Kategori standar 2/kategori 1: Biasanya berkisar antara €50 dan €90 .

Tempat duduk utama di sisi panjang lapangan: Berkisar antara €100 hingga €140 atau lebih .

Harga rata-rata tiket yang dijual kembali: Secara keseluruhan biasanya berada di kisaran €85 hingga €90 .

Angers vs Lorient di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Angers vs Lorient

Angers menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Ligue 1. Hasil terbarunya adalah kemenangan meyakinkan 2-0 atas Troyes. Sebelumnya, mereka juga menang 1-3 di kandang Auxerre. Hasil imbang tanpa gol melawan Le Havre serta kekalahan dari Rennes dan Lille melengkapi lima laga tersebut, menunjukkan performa yang belum konsisten tetapi mulai membaik.

Dalam lima laga terakhirnya di liga, Lorient mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka menang 0-1 di kandang Lens, tetapi setelah itu bermain imbang melawan Toulouse dan kalah dari Le Mans. Kekalahan 1-2 dari Troyes juga menjadi salah satu titik terendah dalam rangkaian tersebut. Tim asuhan Dujeux telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing, tetapi hasil yang didapat belum konsisten.

Angers vs Lorient: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026, yang dimenangi Angers 2-1. Dalam pertandingan kompetitif, pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 berlangsung pada Februari 2026, ketika Lorient menang 2-0 di kandang. Dari lima pertandingan yang tercatat antara kedua tim, Angers unggul dalam rekor pertemuan, meski Lorient telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengalahkan lawannya saat situasinya mendukung.