Angers menjamu Lens pada Sabtu, 28 November 2026 di Stade Raymond Kopa, Angers.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Maret 2026 di kandang Lens, ketika tuan rumah menang telak 5-1. Kemenangan terakhir Angers atas Lens terjadi pada November 2025, saat mereka menang tipis 1-0 di kandang.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Angers vs Lens, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Angers vs Lens di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Angers vs Lens dimulai pada Sabtu, 28 November 2026 di Stade Raymond Kopa, Angers.

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 11.15 Stade Raymond Kopa

Bagaimana cara membeli tiket Angers vs Lens di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Angers vs Lens di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub (Angers SCO): Periksa platform penjualan tiket resmi klub tuan rumah, Angers SCO, untuk pembelian tiket langsung, ketersediaan kursi di tribune pendukung tuan rumah, dan periode pembelian prioritas bagi anggota.

Periksa platform penjualan tiket resmi klub tuan rumah, Angers SCO, untuk pembelian tiket langsung, ketersediaan kursi di tribune pendukung tuan rumah, dan periode pembelian prioritas bagi anggota. Situs resmi klub (RC Lens): Kunjungi portal tiket resmi RC Lens jika Anda ingin duduk di tribune khusus pendukung tim tamu atau membeli tiket melalui kanal pendukung yang terakreditasi oleh klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika jatah tiket melalui kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Angers vs Lens di Ligue 1?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Angers vs Lens di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tingkatan tribune di belakang gawang: Sekitar €15 hingga €25 untuk tiket masuk paling dasar atau tribune pendukung.

Sekitar untuk tiket masuk paling dasar atau tribune pendukung. Tribune kategori standar (sisi lapangan / tengah): Biasanya berkisar antara €30 hingga €60 , bergantung pada lokasi blok dan tingkatan tribune.

Biasanya berkisar antara , bergantung pada lokasi blok dan tingkatan tribune. Kursi utama di sisi lapangan & kursi premium: Berkisar antara €70 hingga €110+ untuk pemandangan premium dari bagian tengah yang dekat dengan lapangan.

Berkisar antara untuk pemandangan premium dari bagian tengah yang dekat dengan lapangan. Paket VIP & layanan khusus: Biasanya berkisar antara €120 hingga €250+, bergantung pada akses ke ruang tunggu dan layanan makanan yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune belakang gawang & tingkatan atas: Mulai dari sekitar €45 hingga €55, bergantung pada permintaan pasar secara keseluruhan.

Mulai dari sekitar €45 hingga €55, bergantung pada permintaan pasar secara keseluruhan. Tingkatan standar di sisi lapangan: Umumnya berkisar antara €65 dan €95 untuk pemandangan yang baik dari sisi lapangan.

Umumnya berkisar antara untuk pemandangan yang baik dari sisi lapangan. Tribune premium & bagian yang tiketnya habis: Harga dapat naik hingga lebih dari €110 hingga €160+ ketika jatah tiket utama dari klub telah habis.

Angers vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Angers vs Lens

Angers mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Laga terakhir mereka berakhir imbang 0-0 melawan Lorient, setelah sebelumnya kalah beruntun dari Marseille (5-2) dan Brest (5-1). Kemenangan 2-0 atas Troyes pada awal periode tersebut menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam lima pertandingan itu. Angers hanya mencetak tiga gol dan kebobolan sepuluh gol selama periode ini, catatan yang mencerminkan kesulitan mereka dalam menyerang maupun bertahan.

Lens meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Paris FC di Ligue 1, setelah sebelumnya kalah 3-0 dari Club Brugge di Liga Champions. Sebelum itu, Lens mengalahkan Troyes 3-1 dalam laga tandang di Ligue 1 dan meraih kemenangan 2-1 atas Lyon di liga. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Angers vs Lens: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Maret 2026, ketika Lens menang 5-1 di kandang sendiri. Dalam lima pertemuan terakhir, Lens menang empat kali dan Angers sekali, dengan Lens, yang akan bertandang kali ini, mendominasi rangkaian pertemuan tersebut. Satu-satunya kemenangan Angers terjadi pada November 2025, saat mereka menang 1-0 di kandang. Selain itu, Lens menguasai pertemuan kedua tim di kedua kandang.