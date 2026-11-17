Anderlecht menjamu Hoffenheim pada Kamis, 10 Desember 2026, di Lotto Park, Anderlecht.

Satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya berlangsung pada 31 Januari 2025, dalam fase liga Liga Europa UEFA. Laga dengan banyak gol di Lotto Park itu berakhir dengan kemenangan dramatis 4-3 bagi Hoffenheim selaku tim tamu.

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Kapan laga Liga Europa Anderlecht vs Hoffenheim dimulai?

Anderlecht vs Hoffenheim digelar di Lotto Park, Anderlecht, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 12.45 Lotto Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Europa Anderlecht vs Hoffenheim?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Liga Europa Anderlecht vs Hoffenheim mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket RSC Anderlecht dan TSG Hoffenheim merupakan cara paling aman dan tepercaya untuk mendapatkan tiket asli sesuai harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi tiket melalui kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Europa Anderlecht vs Hoffenheim?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Europa Anderlecht vs Hoffenheim:

1. Kanal resmi klub

Tiket kategori standar: Biasanya berkisar antara €30 hingga €75.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi tribun atas atau tiket reguler: Umumnya mulai dari sekitar €145 hingga €155 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi premium atau bagian tengah tribun bawah: Harganya dapat mencapai €200 hingga lebih dari €450+.

Anderlecht vs Hoffenheim di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa Anderlecht vs Hoffenheim

Anderlecht mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbarunya berakhir imbang 1-1 melawan Club Brugge di Divisi Pertama A Belgia. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Anderlecht mengalahkan Salzburg 2-0 di Liga Europa dan Westerlo 4-1 di liga. Kekalahan 4-0 dari Gent menjadi hasil terburuk mereka dalam periode tersebut. Dalam lima laga itu, Anderlecht mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam kali.

Hoffenheim meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga terbarunya di Bundesliga, Hoffenheim mengalahkan Schalke 04 2-1 setelah bermain imbang 1-1 dengan Crystal Palace di Liga Europa. Kemenangan 3-0 atas Bayer Leverkusen menjadi hasil terbaik mereka dalam periode tersebut, meski kekalahan dari Werder Bremen dan Holstein Kiel di DFB-Pokal menunjukkan bahwa mereka masih rentan. Hoffenheim mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga itu.

Anderlecht vs Hoffenheim: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Europa pada 30 Januari 2025, ketika Hoffenheim mengalahkan Anderlecht 3-4 dalam laga dengan banyak gol di Lotto Park. Satu-satunya pertandingan lain yang tercatat antara kedua klub adalah laga persahabatan pada Januari 2019, yang dimenangkan Anderlecht 2-3 di Sinsheim. Hoffenheim unggul dalam rekor pertemuan kedua tim, dengan total tujuh gol tercipta dalam kedua pertandingan tersebut.