Duel Al Qadsiah melawan Al Hilal menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada pekan ke-11 Roshn Saudi League. Dammam menjadi tuan rumah laga penting ini, dengan tim tuan rumah yang ambisius berupaya mengusik kekuatan tradisional sepakbola Arab Saudi.

Permintaan tiket di Dammam diperkirakan sangat tinggi, tetapi cara mendapatkannya cukup mudah. GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai jadwal pertandingan, pilihan harga, dan tempat membeli tiket sekarang.

Kapan pertandingan Al-Wasl vs Al Quwa Al Jawiya di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran Al-Wasl vs Al Quwa Al Jawiya saat ini belum tersedia. Pertandingan Liga Champions Asia Elite ini telah dijadwalkan, tetapi waktu sepak mula dan lokasi pertandingan masih menunggu konfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 4 2 Nov 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Al Qadsiah vs Al Hilal?

Tiket resmi pertandingan tersedia langsung melalui WeBook, penyedia tiket resmi Roshn Saudi League, serta portal tiket resmi klub Al Qadsiah. Alokasi tiket resmi biasanya mulai dijual 10 hingga 14 hari sebelum hari pertandingan, meski tiket tersebut kerap cepat habis karena tingginya minat suporter.

Jika tiket di situs resmi sudah habis, platform penjualan kembali seperti GrintaHub bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan tempat duduk sebelum sepak mula.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al Hilal?

Harga tiket resmi di platform resmi mulai dari SAR 59 untuk tempat duduk kategori umum paling dasar. Harga tempat duduk di tribun bawah dekat lapangan lebih tinggi, bergantung pada kategori dan pandangan ke lapangan.

Di pasar penjualan kembali seperti GrintaHub, harga mulai dari sekitar SAR 95, bergantung pada lokasi tempat duduk dan ketersediaannya.

Semua yang perlu diketahui tentang Al Qadsiah vs Al Hilal

Pertandingan antara Al Qadsiah dan Al Hilal menghadirkan keseruan tingkat tinggi dalam persaingan gelar Roshn Saudi League. Al Qadsiah telah menunjukkan diri sebagai pesaing serius di kasta tertinggi sepakbola Arab Saudi, menjadikan kandangnya di Dammam sulit ditaklukkan dan berupaya mendominasi papan atas klasemen.

Al Hilal bertandang ke Dammam untuk meraih poin tandang penting dan mempertahankan standar permainan layaknya tim juara. Dengan bintang-bintang dunia di kedua susunan pemain, suporter yang hadir dapat menantikan atmosfer stadion yang luar biasa, permainan berkualitas tinggi di lapangan, dan pengalaman sepakbola yang mendebarkan.

Al-Wasl vs Al Quwa Al Jawiya di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Wasl vs Al Quwa Al Jawiya

Al-Wasl menghadapi pertandingan ini dengan hasil yang beragam belakangan ini: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Al Qadsiah di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga kalah 1-0 dari Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Teluk Arab. Di sisi positif, kemenangan 5-2 atas Khorfakkan menunjukkan kemampuan menyerang mereka, sementara mereka juga meraih kemenangan tandang 3-0 atas Kalba FC. Dalam lima pertandingan tersebut, Al-Wasl mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh kali.

Performa Al Quwa Al Jawiya kurang menggembirakan. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dengan satu hasil imbang dan tiga kekalahan. Satu-satunya kemenangan itu diraih atas Karbalaa, saat mereka mencetak tiga gol di kandang lawan. Namun, kekalahan dari Neftchi Fargona, Al Zawraa, dan Duhok pada periode yang sama menunjukkan kesulitan mereka menjaga konsistensi. Hasil terakhir mereka adalah imbang 1-1 melawan Diyala di Liga Primer Irak.

Al-Wasl vs Al Quwa Al Jawiya: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan kedua tim masih terbatas, tetapi berpihak kepada Al-Wasl. Pertemuan terakhir terjadi di Liga Champions Asia Elite 2008, ketika Al-Wasl menang 2-1 di kandang Al Quwa Al Jawiya. Sebelumnya dalam kompetisi yang sama, Al Quwa Al Jawiya menang 1-0 di kandang Al-Wasl. Dengan demikian, Al-Wasl unggul dalam rekor pertemuan meski masing-masing tim meraih satu kemenangan dari dua laga yang tercatat, dengan tim asal Uni Emirat Arab itu unggul dalam jumlah gol dari kedua pertandingan.