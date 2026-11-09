Al Wasl akan menghadapi Al Ittihad dalam laga fase grup Liga Champions Asia Elite yang sangat dinantikan. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Zabeel yang ikonis di Dubai, menghadirkan sepakbola antarklub papan atas Asia ke Uni Emirat Arab.

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Kapan pertandingan Al-Wasl vs Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Al-Wasl vs Al Ittihad dimulai pukul 20.00 waktu Arab Saudi pada Senin, 7 Desember 2026, di Stadion Zabeel, Dubai.

AFC Champions League Elite - Pekan 6 7 Des 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Al Wasl vs Al Ittihad?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Platinumlist. Penggemar dianjurkan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi guna mengetahui alokasi tiket prapenjualan dan penjualan umum menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman khusus penjualan tiket di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Wasl vs Al Ittihad?

Mendapatkan tiket termurah sering menjadi tujuan utama penggemar yang bepergian maupun pendukung setempat. Jika dibeli melalui kanal resmi klub, tiket standar kategori umum untuk pertandingan ini dijual mulai dari SAR 30 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket kategori umum mulai dari sekitar SAR 60. Membeli lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al-Wasl vs Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Wasl vs Al Ittihad

Al-Wasl mencatatkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-1 dari Al-Jazira di ADNOC Pro League. Mereka mengalahkan Al Quwa Al Jawiya 4-3 di Liga Champions Asia Elite pada pertandingan sebelumnya, dan juga meraih kemenangan 0-2 di kandang Baniyas. Dalam lima pertandingan tersebut, Al-Wasl mencetak sembilan gol dan kebobolan sebelas kali.

Al Ittihad meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan kandang 1-4 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite. Sebelumnya, mereka mengalahkan Al-Ettifaq 4-1 dan Al Diriyah 2-0 di Liga Pro Saudi, serta menang 2-1 di kandang Neftchi Fargona dalam kompetisi antarklub Asia. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Ittihad mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali.

Al-Wasl vs Al Ittihad: Rekor pertemuan terakhir

Data lima pertemuan terakhir antara Al-Wasl dan Al Ittihad saat ini belum tersedia. Rincian lebih lanjut akan ditambahkan setelah catatannya dikonfirmasi.