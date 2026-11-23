Al-Wasl menghadapi Al Ittihad dalam pertandingan fase grup Liga Champions Asia Elite yang sangat dinantikan. Laga ini akan berlangsung di Stadion Zabeel yang ikonis di Dubai, menghadirkan sepakbola antarklub papan atas Asia ke Uni Emirat Arab.

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Kapan kick-off Al-Wasl vs Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite?

Al-Wasl vs Al Ittihad dimulai pukul 20.00 waktu Arab Saudi pada Senin, 7 Desember 2026, di Stadion Zabeel, Dubai.

AFC Champions League Elite - Pekan 6 7 Des 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Al-Wasl vs Al Ittihad?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Platinumlist. Penggemar dianjurkan untuk terlebih dahulu memeriksa saluran resmi guna mengetahui alokasi tiket prapenjualan dan penjualan umum menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman khusus tiket di Grintahub.

Berapa harga tiket Al-Wasl vs Al Ittihad?

Mencari tiket termurah kerap menjadi tujuan utama penggemar yang datang dari luar kota maupun pendukung setempat. Melalui saluran resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini mulai dari SAR 30 dan biasanya mencapai SAR 150 untuk kursi di tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum mulai dari sekitar SAR 60. Membeli lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang pertandingan.

Al-Wasl vs Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Wasl vs Al Ittihad

Al-Wasl mencatat dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-1 dari Al-Jazira di ADNOC Pro League. Pada pertandingan sebelumnya, Al-Wasl mengalahkan Al Quwa Al Jawiya 4-3 di Liga Champions Asia Elite dan juga meraih kemenangan tandang 0-2 atas Baniyas. Dalam lima pertandingan tersebut, Al-Wasl mencetak sembilan gol dan kebobolan sebelas gol.

Al Ittihad meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan kandang 1-4 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite. Sebelumnya, Al Ittihad mengalahkan Al-Ettifaq 4-1 dan Al Diriyah 2-0 di Liga Pro Saudi, serta menang tandang 2-1 atas Neftchi Fargona di kompetisi antarklub Asia. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Ittihad mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh gol.

Al-Wasl vs Al Ittihad: Rekor pertemuan terbaru

Data lima pertemuan terakhir antara Al-Wasl dan Al Ittihad saat ini belum tersedia. Rincian lebih lanjut akan ditambahkan setelah catatannya dikonfirmasi.