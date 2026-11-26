Al-Wasl akan menghadapi Al Ittihad dalam laga fase grup Liga Champions Asia Elite yang sangat dinantikan. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Zabeel yang ikonis di Dubai, menghadirkan sepak bola antarklub Asia level tertinggi di Uni Emirat Arab.

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Kapan Al-Wasl vs Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Al-Wasl vs Al Ittihad dimulai pukul 20.00 waktu Arab Saudi pada Senin, 7 Desember 2026, di Stadion Zabeel, Dubai.

AFC Champions League Elite - Pekan 6 7 Des 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Al-Wasl vs Al Ittihad?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Platinumlist. Penggemar disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi guna mengetahui alokasi tiket prapenjualan dan penjualan umum menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman tiket khusus Grintahub.

Berapa harga tiket Al-Wasl vs Al Ittihad?

Mencari tiket termurah sering menjadi tujuan utama penggemar yang bepergian maupun pendukung setempat. Jika dibeli melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini mulai dari SAR 30 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk tempat duduk di tribun tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum mulai dari sekitar SAR 60. Membeli lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al-Wasl vs Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Wasl vs Al Ittihad

Al-Wasl mencatatkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-1 dari Al-Jazira di ADNOC Pro League. Pada laga sebelumnya, Al-Wasl mengalahkan Al Quwa Al Jawiya 4-3 di Liga Champions Asia Elite dan juga meraih kemenangan 0-2 di kandang Baniyas. Dalam lima pertandingan itu, Al-Wasl mencetak sembilan gol dan kebobolan sebelas kali.

Al Ittihad meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan kandang 1-4 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite. Sebelumnya, Al Ittihad mengalahkan Al-Ettifaq 4-1 dan Al Diriyah 2-0 di Liga Pro Saudi, serta menang 2-1 di kandang Neftchi Fargona dalam kompetisi antarklub Asia. Dalam lima pertandingan itu, Al Ittihad mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali.

Al-Wasl vs Al Ittihad: Rekor pertemuan terkini

Data lima pertemuan terakhir antara Al-Wasl dan Al Ittihad saat ini belum tersedia. Informasi lebih lanjut akan ditambahkan setelah catatannya terkonfirmasi.