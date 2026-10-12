Liga Champions Asia Elite menyajikan duel menarik saat klub besar Uni Emirat Arab, Al Wasl, menjamu tim kuat Arab Saudi, Al Ahli KSA. Kedua tim membawa sejarah panjang dan deretan pemain bertalenta ke laga antarklub Asia ini, yang menjanjikan pertarungan sengit di lapangan.

Pertemuan sebelumnya antara dua tim kuat Asia Barat ini menyuguhkan pertandingan dramatis, sehingga permintaan tiket dari para penggemar di seluruh kawasan Teluk sangat tinggi.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan tempat di tribune dan menyaksikan langsung duel ini di Stadion Zabeel.

Kapan pertandingan Al Wasl vs Al Ahli di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang sepak mula untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 2 12 Okt 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket Al Wasl UAE vs Al Ahli KSA?

Tiket resmi pertandingan tersedia langsung melalui portal penjualan tiket utama klub tuan rumah, Platinumlist UAE. Penggemar dapat mendaftar dan membeli tiket kategori umum melalui kanal resmi begitu penjualan dibuka.

Jika tiket di situs resmi terjual habis, GrintaHub bisa menjadi pilihan. Pasar tiket sekunder ini menyediakan opsi bagi suporter yang ingin hadir setelah alokasi tiket utama habis terjual.

Berapa harga tiket Al Wasl UAE vs Al Ahli KSA?

Harga tiket standar di platform penjualan resmi mulai dari SAR 30 untuk tempat duduk kategori umum, sementara kategori yang banyak diminati dan lebih dekat ke lapangan dapat mencapai SAR 150 atau lebih.

Di pasar tiket sekunder seperti GrintaHub, harga tiket biasanya mulai dari sekitar SAR 100, bergantung pada kategori tempat duduk dan ketersediaan.

Al Wasl vs Al Ahli di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Wasl vs Al Ahli

Al Wasl menghadapi pertandingan ini dengan catatan yang tidak konsisten: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pada laga terbarunya, mereka kalah 2-1 dari Al Qadsiah di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga kalah 1-0 dari Shabab Al-Ahli Dubai di Liga Teluk Arab. Di sisi lain, Al Wasl mencetak lima gol saat menang 5-2 atas Khorfakkan dan menang 3-0 di kandang Kalba FC, menunjukkan bahwa mereka memiliki daya gedor yang nyata saat tampil dalam performa terbaik.

Lima pertandingan terakhir Al Ahli juga menunjukkan performa yang tidak konsisten. Tim asuhan Pusic meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Mamelodi Sundowns di Piala Interkontinental. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite dan kalah 3-2 dari Al Qadsiah di Liga Pro Saudi, tetapi juga mencatat kemenangan meyakinkan 5-0 atas Al Riyadh. Dalam lima laga tersebut, Al Ahli mencetak 12 gol, menegaskan produktivitas lini serang mereka.

Al Wasl vs Al Ahli: Rekor pertemuan terakhir

Dalam catatan pertemuan yang tersedia, kedua klub baru bertemu sekali. Al Ahli menang 2-0 di kandang Al Wasl pada laga Liga Champions Asia Elite September 2024. Hasil dari satu-satunya pertemuan yang tercatat itu memberi tim asal Arab Saudi keunggulan psikologis, sementara Al Wasl bertekad meraih hasil berbeda kali ini.







